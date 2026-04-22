Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından Atina temaslarını tamamladığını yazdı.

Habere göre Stefanu, Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunu ve müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerinin ele alındığını belirtti.

Görüşmeyi "üretken ve özlü" olarak nitelendiren Stefanu, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması ve çıkmazın aşılması adına dinamik oluşturmak için her türlü çabanın sarf edilmesi gerekliliği konusunda ortak inanca sahip olduklarını ifade etti.

Stefanu görüşme sırasında “bunun nasıl olabileceği” konusunda da görüş alış verişinde bulunduklarını belirtti.

AKEL’in Kıbrıs sorununun çözümünden yana olan "değişmez tutumunu" dile getirdiğini belirten Stefanu, AKEL’in Kıbrıs sorununda çözüm sağlanması konusundaki çabalarda tutarlı olmayı sürdüreceği konusunda Miçotakis’e teyitte bulundu.

Stefanu açıklamasında “işgali sonlandırmayacak ve ülkeyi yeniden birleştirmeyecek bir çözümün, kalıcı barış ve güvenlik sağlayamayacağı" şeklindeki ortak inanca da sahip olduklarını belirtti.

Stefanu açıklamaları çerçevesinde Yunanistan’ın belirleyici rolüne de vurgu yaptı.