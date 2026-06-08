Rum Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis dün 1. Emba (Eba) Topluluğu Yıllık Ulusal Anma Töreni ve Mesogi köyünde yeni inşa edilen Kahramanlar Anıtı'nın resmi açılış törenine katıldı.

Hristodulides, ‘’tüm güçleriyle Kıbrıs’ın kurtuluşu, işgalin sona ermesi ve yeniden birleşme için çaba harcadıklarını’’ söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüşeceğini hatırlatan Hristodulidis, ‘’Kıbrıs’ta garantiler olmadan, müdahale hakları olmadan ve Türk ordusu olmayan bir çözüm hedeflediklerini’’ söyledi.

‘’BM Genel Sekreteri’nin ve AB’nin iradesinden cesaret alıyorum’’ diyen Rum lider, ‘’BM Genel Sekreteri’nin ve Avrupa Birliği’nin artan ilgisinin olumlu sonuçlara yol açacağını umuyorum’’ dedi.