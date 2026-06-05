Kıbrıs'ta, hastalık taşıma potansiyeli yüksek olan "Asya kaplan sivrisineği" (Aedes albopictus) ile dang humması, Zika ve chikungunya gibi hastalıkların başlıca taşıyıcısı olan “sarı humma sivrisineği” (Aedes aegypti) türünün yerleşik popülasyonunun resmen tespit edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bu iki türün adadaki popülasyonunun resmi olarak Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) güncelleştirilmiş haritasına girdiğini yazdı.

Gazete, uzmanların şu anda bir salgın riski bulunmadığını, ancak bu iki türün varlığının, yurt dışından gelecek enfekte vakalar aracılığıyla bazı tropikal hastalıkların Kıbrıs'ta yayılmasına zemin hazırlayabileceğini belirttiğini kaydetti.

Haberde, ECDC’nin, sivrisinek kaynaklı hastalıkların iklim değişikliğinin etkisiyle Avrupa genelinde giderek daha büyük bir halk sağlığı tehdidi haline geldiği uyarısında bulunduğu ifade edildi.