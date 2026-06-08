KKTC'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) zirve toplantılarına katılmasının ardından Rum yönetimi, TDT üyesi olan bu Orta Asya ülkeleriyle (Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan) ilişkilerini sıkılaştırarak diplomatik bir denge kurmaya çalışıyor.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Orta Asya ülkelerine yönelik ziyaretler gerçekleştiriyor.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis’in geçen perşembe günü, Kazakistan temaslarını tamamlamasının ardından, Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan’ı ziyaret etmek amacıyla bölgede kaldığını yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ziyaretlerin amacının, Güney Kıbrıs’ın bölge ülkeleriyle ilişkileri daha da ileriye götürmek olduğunu dile getirdiğini yazdı.

Kombos, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de mevkidaşı Sirodjidin Muhriddin ile bir araya geldi.

Kombos, cuma günü yaptığı açıklamada Rum Dışişleri Bakanı tarafından bu ülkeye yapılan ilk ziyaret olduğuna dikkati çekti.

Kombos, mevkidaşı Muhriddin ile gerçekleştirdiği görüşmeyi “verimli” olarak nitelendirdi ve iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi yöntemlerini ele aldıklarını belirtti.

Gazete, Kombos’un önceki gün Özbekistan’a geçtiğini yazdı.

Kombos bugün ise temaslarda bulunmak amacıyla Kırgızistan’a geçecek ve burada da ikili ilişkilerin geliştirilmesini ele alacak.

Öte yandan Alithia gazetesi, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirodjidin Muhriddin ile birlikte, yüksek öğrenim ve araştırma alanlarında iş birliği yapılması amacıyla memorandum imzaladığını yazdı.

Kombos, temasları sırasında ayrıca Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon tarafından da kabul edildi. Kombos ayrıca Tacikistan Ali Meclisi Temsilciler Meclisi (Mäclisi Namoyandagon) Başkanı Fayzali İdizoda ile de bir araya geldi.