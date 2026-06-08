Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı Jelena Drenjanin, Fileleftheros gazetesine verdiği söyleşide, Avrupa Bölgeler Komitesinin bu yıl düzenlenen “AB Genişleme Günü” etkinliğine, Türkiye’nin katılmadığını belirtti.

Drenjanin, Türk temsilcilerin, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığı çerçevesinde düzenlenecek etkinliğe katılmayacaklarını ifade ettiklerini söyledi.

Avrupa Bölgeler Komitesi olarak, bir AB üyesi devletin dönem başkanlığını, katılımı sınırlandırma gerekçesi olarak gören bir yaklaşımı kabul etmelerinin mümkün olmadığını savunan Drenjanin, Türkiye’nin “uluslararası hukuka saygı göstermesini” beklediklerini ileri sürdü.