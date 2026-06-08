Güney'de yayımlanan Haravgi, eski Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yıl sonuna kadar çözüm planı sunulabileceği söyleminin “sürecin gerçek verileriyle uyuşmadığına” dikkat çekti. “Kıbrıs müzakereler tarihi, hiçbir çözüm planının aniden ortaya çıkmadığını gösteriyor.” dediğini yazdı.

Habere göre Mavroyannis “Bugün, önümüzdeki yakın dönemde etkileyici gelişmeler için ön şartlar görünmüyor.” dedi, şunları ekledi:

“ Yıl sonuna kadar yeni bir siyasi momentum oluşturulması mümkün olursa stratejik anlaşmayı gündeme getirecek bir prosedürün yolu açılabilir. Her şeyden önce de net siyasi irade gerekir. Bu olmadan, ne kadar iyi planlanmış olsa da hiçbir inisiyatif, Kıbrıs sorunda özlü ilerlemeyi gündeme getiremez”