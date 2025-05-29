Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde (SSEML) yeni tamamlanan Masa Tenisi ve Badminton Salonunun açılışına katıldı.

Masa Tenisi ülkemizde günden güne artmaya devam ediyor. Sadece federasyon bazında değil, okullardaki masa tenisi ağı da büyüyor. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde yapımı yeni tamamlanan Masa Tenisi ve Badminton Salonunu hizmete girdi.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları da açılışa katılarak salonun özelde Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ne genelde ise ülkemize kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Bekiroğulları ayrıca okulların, federasyon ve kulüplerin alt yapıları olduğuna işaret ederek bu gibi yatırımların devam etmesi gerektiğini ifade etti. Bekiroğulları ayrıca salonun yapılmasında katkısı olan okul müdürü ve idaresine de teşekkür etti.