Göçmenköy Avcılık ve Atıcılık Kulübü'nün her yıl geleneksel olarak düzenlediği Özer Boyacı Sporting Anma Müsabakası Pazar günü Gönyeli Atış Poligonu’nda gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen müsabakada dereceye giren sporculara ödülleri Mehmet Boyacı, Mete Boyacı, Gözde Boyacı ve Besim Zafersoy tarafından verildi.

Buna göre dereceye giren sporcuların isimleri şöyle:

AVCILAR:

1-Ramadan Yarkan

2-Yıldıray Akansel

3-Cemil Topal

ATICILAR:

1-Hakan Yamaner

2-Hüseyin Evliya

3-Çağan Madenci

VETERAN AVCILAR:

1-Bülent Kibar

2-Alican Aran

3-Mustafa Margilili

VETERAN ATICILAR:

1-Ahmet Gülle

2-Hasan Eğlenceli

3-Ahmet Yamaner

GENÇ AVCILAR:

1-Osman Mavideniz

2-Karan Nazlı

3-Efe Sıddık

GENÇ ATICI:

1-Deniz Gezmiş Demirel

2-Şenol Batur

KADINLAR:

1-Hursiye Demirel

2-Işılay Madenci

3-Nebile Erbulut

YILDIZLAR:

1-Asil Erbulut

2-Güner Asilkan

3-Hasan Amcaoğlu

PARALİMPİK:

1-Ahmet Akdeniz