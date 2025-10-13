Göçmenköy Avcılık ve Atıcılık Kulübü'nün her yıl geleneksel olarak düzenlediği Özer Boyacı Sporting Anma Müsabakası Pazar günü Gönyeli Atış Poligonu’nda gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen müsabakada dereceye giren sporculara ödülleri Mehmet Boyacı, Mete Boyacı, Gözde Boyacı ve Besim Zafersoy tarafından verildi.
Buna göre dereceye giren sporcuların isimleri şöyle:
AVCILAR:
1-Ramadan Yarkan
2-Yıldıray Akansel
3-Cemil Topal
ATICILAR:
1-Hakan Yamaner
2-Hüseyin Evliya
3-Çağan Madenci
VETERAN AVCILAR:
1-Bülent Kibar
2-Alican Aran
3-Mustafa Margilili
VETERAN ATICILAR:
1-Ahmet Gülle
2-Hasan Eğlenceli
3-Ahmet Yamaner
GENÇ AVCILAR:
1-Osman Mavideniz
2-Karan Nazlı
3-Efe Sıddık
GENÇ ATICI:
1-Deniz Gezmiş Demirel
2-Şenol Batur
KADINLAR:
1-Hursiye Demirel
2-Işılay Madenci
3-Nebile Erbulut
YILDIZLAR:
1-Asil Erbulut
2-Güner Asilkan
3-Hasan Amcaoğlu
PARALİMPİK:
1-Ahmet Akdeniz