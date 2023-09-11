Omaç Başat Turnuvası’nda finalistler belirlenecek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından Omaç Başat anısına düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası centilmence devam ediyor. Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleşen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvasında, Kutlay Malek’in yönettiği maçlar gollü geçerken, lider Tribün Kıbrıs, GelengülProduction, ve Evliya/Objektif’in finale yükselme şansları devam ediyor. 14 Eylül 2023 Perşembe akşamı oynanacak final gecesi ile tamamlanacak turnuvada üçüncü maçların programı ve puan durumu şöyle:
12 Eylül Salı
Saat 20:00, Evliya/Objektif – Bağımsız Medya,
Saat 21:00, Tribün Kıbrıs – GelengülProduction,
Puan durumu
Takımlar O G B M A Y P
Tribün Kıbrıs 2 2 0 0 23 8 6
GelengülProduction 2 1 0 1 11 7 3
Evliya/Objektif 2 1 0 1 10 15 3
Bağımsız Medya 2 0 0 2 5 19 0
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