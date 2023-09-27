Olimpizm ödülleri törenle verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 2023 Olimpizm Ödülleri Töreni gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) tarafından düzenlenen 2023 Olimpizm Ödülleri Töreni 26 Eylül Salı akşamı gerçekleştirildi.

Girne’de bulunan Acapulco Otel’de yer alan Olimpizm Ödülleri Törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Nihat Usta, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma Ekonomi İşbirliği Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Bayırkan, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, KKTC MOK Yönetim Kurulu ve gecede ödül alacak olan spor camiasından kişiler ile birlikte aileleri katıldı.

2023 Olimpizm Ödülleri Töreni’nde ödül alanların listesi şu şekilde;

Ahmed Sami Topcan Olimpizm Üstün Hizmet Ödülü: Günay Caymaz

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Olimpizm Özel Ödülü: Besim Erdenay

Dr. Ayten Salih Berkalp Olimpizm Özel Ödülü: Cem Dağdelen (Triatlon)

Birkan Uzun Olimpizm Özel Ödülü: Yiğitcan Hekimoğlu (Atletizm)

Şampiyon Melekler Olimpizm Özel Ödülü: Şehit Turgut Ortaokulu Atletizm Erkek Takımı

Antrenör Olimpizm Ödülü: Mustafa Ülker (Tenis)

Hakem Olimpizm Ödülü: Hasan Başaranel (Atletizm)

Yönetici Olimpizm Ödülü: Orçun Kamalı

İş İnsanı Olimpizm Ödülü: İbrahim Özkahraman

Fair-Play Olimpizm Ödülü: Erkan Tekin (Polis Memuru)

Basın Olimpizm Ödülleri: Okan Karademir, Ahmet Özsoy, Hamit Sakallı, Mustafa Evliya

Veteran Sporcu Olimpizm Ödülleri: Ayten Benli (Atletizm), Fadıl Olguner (Masa Tenisi), Ülviye Beşe (Badminton)

Branşa Özgü Olimpizm Özel Ödülleri: Haluk Taşkınçay (Tekerlekli Sandalye Basketbol), Orhan Bebek (Judo), Nisan Atay (Plaj Hentbolu), Turgut Karamanoğlu (Hentbol)

Sporcu Olimpizm Teşvik Ödülleri: Ahmet Eren Albayrak (Cimnastik), Mustafa Kerem Albayrak (Cimnastik), Hüseyin Arifoğlu (Futbol), Ali Kurşun (Güreş), Akın Özel (Hentbol),ü Lalin Ünlüsoy (Kempo), Zafer Doruk Eriz (Kempo),

Abdülmennan Göğsüaçık (Kıckboks), Süleyman Ali Kurt (Kıckboks), Işık Tez (Okçuluk), Hasan Samet Yılmaz (Plaj Hentbolu), Larin Döveç (Satranç), Eliz Sermaye (Latin Dans), Beren Barlasoğlu (Latin Dans).

Sporcu Olimpizm Ödülleri:

Aslıhan Kandil (Atletizm), Taygun Artan Özcihan (Atletizm), Hakan Tazegül (Atletizm), Nehir Deniz (Badminton), Alara Ghaffari (Bilardo), Mustafa Alnar (Bilardo), Ayşe Çetinkaya (Futbol), Ayşe Mullacuma (Futbol Tenisi), Ömer Özyıldırım (Güreş), Arda Kahraman (Hentbol), Elif Töre (Masa Tenisi), Eser Erenler (Masa Tenisi), Nehir Çatankaya (Plaj Voleybolu), Şerifenaz Bener (Plaj Voleybolu), Hüseyin Can Ağdelen (Satranç), Ayhan Eroğlu (Tekerlekli Sandalye Basketbol), Hüseyin Arhan (Triatlon), Kemal Elektrikçi (Triatlon), Emre Ersoy (Yüzme), Bora Altıntaş (BMX), Yücel Paralik (Kite Surf), Umut Akçıl (Yamaç Paraşütü), Enver Haskasap (Drift), Hazel Oraç (Vücut Geliştirme), Kemal Topaloplu (Vücut Geliştirme), Arif Tuğcan Kondoz (Fitness), Mehmet Ali Deniz (Powerlifting).

Sporcu Olimpizm Altın Ödülleri: Buse Savaşkan (Atletizm), Doğukan Ulaç (Yüzme), İbrahim Yavuz (Tekerlekli Sandalye Basketbol), Aren Baybars (Tenis), Merve Çelebi (Plaj Voleybolu), Erten Gazi (Basketbol) , Bekir Devran Esendağlı (Tenis), Eliz Maloney (Tenis), Sedef Nergiz (Boks), Ege Erülkü (Bisiklet), Emre Kaplan (Bisiklet), İbrahim Akgürcü (Atıcılık), Salih Hafız (Atıcılık), Cemre Bumin (Atıcılık), Salih Oday (Atıcılık)

