Masterlerin Cumhuriyet beraberliği

KKTC Masterler Karması ile Londra Türk Master Takımı arasında oynanan zevkli ve çekişmeli karşılaşma 1 – 1 berabere sonuçlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38.kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde masterler dostluk karşılaşması yapıldı.

Cumhuriyet bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde adamıza gelen Londra Türk Master Takımı ile KKTC Masterler Karması karşı karşıya geldi. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan KKTC Masterler Karması – Londra Türk Masterleri karşılaşması 1 – 1 berabere sonuçlandı. Oldukça zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısını Londra Türk Masterleri Takımı 1 – 0 önde kapattı. İkinci yarıda karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada KKTC Masterler Karmasının attığı golle eşitliği sağlarken, kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1 – 1 eşitlikle sona erdi.

Londra Türk Masterleri Takımı,ayrıca 100.Yıl Stadında KKTC Cumhuriyet Meclisi Takımıyla ve Üner Berkalp Stadında Güzelyurt Masterler Takımı ile dostluk maçları oynadı.

