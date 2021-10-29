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Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarışacak

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Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarışacak
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KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Kupası düzenleyecek.
Dr Fazıl Küçük Salonunda 30 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası yarışmaları, 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek.Küçük,yıldız ve genç kategorilerindeki sporcular,saat 14:00’te başlayacak olan Cumhuriyet Kupasındahünerlerini sergileyecekler.
KKTC Cimnastik Federasyonu böylelikle yıldız ve gençler kategorilerinde ilk kez yarışma düzenlemiş olacak. Cimnastik Federasyonu hakemlerinin görev yapacağı yarışma pandemi koşulları dikkat alınarak yapılacak.
 
 
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