21. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Gazimağusa’da yapılıyor

Geleneksel olarak düzenlenen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nın 21.cisi bu yıl Gazimağusa’da 4 – 5 Kasım tarihlerinde Namık Kemal Meydanı’nda yapılacak

Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nın 21.cisi bu yıl Gazimağusa’da 4 – 5 Kasım tarihlerinde yapılıyor.Konuyla ilgili olarak dün Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü ile dört federasyon başkanının merhum Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’e yapmış olduğu ziyarette,Küçük’e organizasyonla ilgili olarak detaylı bilgi aktarıldı.Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü ile birlikte Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu’nun yapmış oldukları ziyarette 21. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ile ilgili bilgi aktarımı yapıldı.Mustafa Sütçü, bu yıl 21. si gerçekleşecek olan Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nın Ulusal olarak yapılacağını söyleyerek “Ülkemizin turistik yerlerinden biri olan ve Şampiyon Meleklerin şehri olanGazimağusa’nın Namık Kemal Meydanı’nda 4 – 5 Kasım tarihlerinde 4 federasyonunun yapacağı organizasyonlarla gerçekleşeceğini belirtti.Namık Kemal Meydanı’na kurulacak olan zemin ve tribünlerle en fazla turistin ziyaret ettiği bu bölgede bir görsel şovun iki gün boyunca yapılacağını ifade eden Sütçü “Cumartesi günü saat 10.30’da Anıt Çemberi tarafındaki sur kapısından başlayacak olan kortejle Oyunları başlatacağız. Güzel bir organizasyon olacağına eminim. Bizim de amacımız Dr. Küçük’ü ve verdiği mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak ve anısını yaşatmaktır. Adına yaraşır bir organizasyon olacaktır” dedi.Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük ise yaptığı konuşmada, 21.si yapılacak olan oyunların Dr. Küçük ve Kıbrıs Türkü’nün verdiği varoluş mücadelesinin gençlere anlatılması açısından önemli olduğunu vurguladı. Küçük “Bu organizasyona katılacak gençlerimiz yanında Türkiye’ye ve dünya ülkelerine Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesini aktarmamız ve anlatmamız gereklidir. Bunun içinde uluslararası organizasyonlar olmalıdır” dedi.Mehmet Küçük, oyunlara katılacak ve katkı koyacak federasyonlar ile sporculara şimdiden teşekkür ettiğini dile getirerek herkese başarılar diledi.