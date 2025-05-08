KKTC Atletizm Federasyonu U16 Millî Atleti Erdinç İnçay, Denizli’de düzenlenen 2024-2025 Okullararası Yıldızlar Atletizm Final Yarışlarında büyük bir başarıya imza attı. İnçay, 1.78 cm’lik atlayışıyla rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu.

Erdinç, bu yarışmada daha önceki 1.70 cm’lik kişisel en iyi derecesini (PB) tam 8 cm geliştirerek 1.78 cm’ye taşıdı ve kariyerinin en başarılı atlayışını gerçekleştirdi. Bu dikkat çekici gelişim, hem spor kamuoyunda hem de atletizm çevrelerinde büyük takdir topladı. Şampiyonlukla yetinmeyen İnçay, yarışmanın ardından KKTC yıldız erkekler yüksek atlama rekoru olan 1.82 cm’yi geçmek amacıyla çıtayı 1.83 cm’ye çıkardı. Rekor denemesi heyecanla takip edilirken, genç sporcunun azmi ve hedefe odaklı performansı büyük alkış aldı. İki hafta önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Okullararası Atletizm Yarışlarında 1.70 cm’lik atlayışıyla birinci gelen İnçay, bu derecesiyle Türkiye finallerine katılma hakkı kazanmıştı. Disiplini, çalışma azmi ve yeteneğiyle dikkat çeken Erdinç İnçay, KKTC atletizminin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Türkiye genelinde elde ettiği bu büyük başarısı ile ülkesini gururlandırdı.