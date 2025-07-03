Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gönyeli bölgesi sakini bir vatandaşımız, dün sabah saatlerinde işe giderken uğradığı büyük bir süpermarketten aldığı hellimli biddayı bizlerle paylaşarak bazı şeylerin artık denetimsizlikten dolayı abartılmaya ve insanların enayi yerine konulmaya başladığını ifade ederek sitemlerini bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız “Fotoğrafta görüldüğü gibi üzerindeki barkotta yazdığı gibi ‘Hellimli’ olarak satın aldığım bu sözde Hellimli Bidda’nın içinde hellim bulunmuyordu. Hamur ve birkaç zeytin parçasından ibaret bu ürün neden Hellimli Bidda olarak etiketlendi anlamadım” dedi.

Kendisinin zeytinden hoşlanmadığı için ‘hellimli Bidda’yı tercih ettiğini ancak hellimin hiç olmadığı birkaç zeytin bulunan bu ürüne verdiği paradan çok kandırılmaktan dolayı sinirli olduğunu söyleyen vatandaşımız “Bu ürünler yapılırken hiç mi kontrol edilmiyor. Hellimli yerine zeytinli satılması hiç kabul edilir bir durum değil” dedi.

Bunu üreten firmalar kadar satan işyerlerinin de sorumluluğu olduğunu belirten vatandaşımız, enayi yerine konulmaktan hoşlanmadığını sözlerine ekledi.