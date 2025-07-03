Milli Eğitim Bakanlığı, 30 Haziran tarihinde yayımladığı bildiri ile Hala Sultan İlahiyat Kolejine ‘Arapça Öğretmen’ münhali açtığını duyurdu. Duyuruda başvuru tarihinin 01 Temmuz tarihinde yayımlanacağı son başvuru tarihinin de 26 Temmuz gece 23.00’de tamamlanacağı belirtildi.

KKTC’de eğitim tarihinde bunun bir ilk olduğunu ifade eden Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

Eylem, "Eğitim bakanı, bakanlığı ve hükümetin marifetlerinden biri de bu! Arapça öğretmeni münhali! Eğitim tarihimizde bir ilk! Adım adım ilerliyor orda ne varsa burada da olacak çalışmaları…" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde Arapça öğretmeni münhalinin KKTC’de yetişmiş eğitimcilere istihdam olanağı sağlamak amacıyla açıldığını belirtti.

İnanıroğlu, münhalin yalnızca bir Arapça öğretmeni kadrosu için açıldığını ve bu ihtiyacın, Türkiye’den görevlendirilen mevcut öğretmenin görev süresinin bu yıl sona erecek olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Bakanlığın, yeni alınacak öğretmenin mevcut öğretmenle birlikte çalışarak tecrübe kazanmasını ve sürekliliğin sağlanmasını hedeflediğini kaydeden İnanıroğlu, temel önceliklerinin genç öğretmenlere kendi ülkelerinde görev yapma ve gelişme imkânı sunmak olduğunu dile getirdi.

İlan edilen münhalin, KKTC’de yetişmiş eğitimcilere istihdam fırsatı sağlamak amacıyla açıldığını kaydeden İnanıroğlu, Arapça dersinin Hala Sultan İlahiyat Koleji müfredatında ikinci yabancı dil kapsamında yer aldığını ve diğer okullarda okutulan Fransızca, Yunanca veya Almanca dersleri gibi dil eğitimi çerçevesinde sunulduğunu hatırlattı.

İnanıroğlu, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem’in Türkiye’den öğretmen görevlendirilmesine karşı çıkarken, yerli öğretmenlerin istihdam edilmesine imkân tanıyan bu münhali eleştirmesinin "çelişki oluşturduğunu" belirtti.