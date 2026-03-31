Bir kahve deyip geçmeyin. İşte o bir kahve ve o kahvenin içilme süresindeki 3-5 kelime bazen bir ömür sürecek dostluğa dönüşür. Tabi eğer siz kahve bitene kadar değil, ölene kadar dost arıyorsanız.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Yazık gerçekten, onca iradesizlik, onca rüşvet, hile, çapsızlık, bir de böylesine gerdiler toplumu...

Önce batırdılar, şimdi de bedeli ülkeye ödetiyorlar.

Kim kime el kaldıracak söyleyiniz..

Polis de mağduru bu sistemin, emekli de...

İşçi de memur da...

"Hırsızlar gidecek" diye sloganlar yükselen bir "Külliye."

(Cenk Mutluyakalı)

Bu eylem ve genel grev ile ilgili çok şey söylenebilir. Yapısal dönüşüm yapacak irade, toplumu tüm kesimleri ile ikna edecek bir güç ve samimiyet olmadıkça daha çok konuşuruz. Hem de artık alanlarımız giderek daralırken, toplumsal eylemlerde biber gazı kullanılmasını da normalleştirir miyiz mesela? Eylemi takip eden meslektaşlarıma göre biber gazı da artık sahada,

belli ki tazyikli su da var planda!

Mevcut hükümet Anayasa’yı ayaklar altına alırken, ülkeyi yasa gücünde kararnamelerle yönetir; kendi iktidarını bunca şaibe ile anılır hale getirirken, yani bundan 1.5-2 yıl önce kitlesel eylemlerle yer yerinden oynasa ve bu duruma ilaveten genel grev uygulansa, bugün bu hükümet görevde olmazdı. “Sivil toplum” dediğimiz kavramı sendikal eylemlerden ayıran da zaten budur. Toplum olma bilinci ve ortak refleks geliştirebilmek gibi meseleler bir anda kazanılmasa da, bugün belki en fazla buna kafa yormak gerek…

Örneğin şimdi HP adımından çark etse iktidar, hayat normal akışında akmaya;

hükümet edenler o koltuklarda oturmaya devam mı edecek?

Ülkeyi yönetmeye talip olanların da bu sorumlulukla hareket edip, artık günü kurtarmaktan ötesine geçecek, kapsayıcı ve toplum kesimleriyle uzlaşarak ama evet herkesin kendi çapında bedel ödeyeceği politikaları anlatması ve göreve gelirse tavizsiz uygulaması gerek.

Yapısal dönüşüm olmadan konuştuğumuz her şey günlük birer havadis olmanın ötesine asla geçemez. Hepimizin girmesi gereken samimiyet testi de aslında bu… Bedel ödemeye var mıyız?

(Nazar Erişkin)

İbadet hakkıymış…

Kuzeye 500 tane cami yaptınız, buyrun ibadet edin…

Ziyafet hakkı da var, iki otobüs de Zigi’ye götürün, balık yeyip gelsinler…

(Mahmut Anayasa)

Bu kadar silaha izin verilirse onu ehil olmayan eller işte böyle kullanır. Geldiğimiz hale bakın. Bunca emekle, mücadele ile kurulan devletimize yazık ettiler.

(Sema Pınar)

UBP el bombalarını üstüne döşedi pimini çekecek da , YDP ve DP havaya uçmak zorunda değil. Geçirilecek yasa adil ve doğru değildir . UBP nin aldığı her karara da uymak mecburi değildir ....

(Tamer Karakaşlı)