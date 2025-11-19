Sevgili avcı arkadaşlarım. Adada sürdürülebilir avcılık olması için yapılan ve yapılacak tüm önerilerin hayata geçirilmesi adına bağlanacağı esas ve bana göre öncelikli nokta olan, avcının vermiş olduğu paranın, avcının yani federasyonun kullanımına sunmanın yollarını bulmak gerektiği kanaatindeyim. Her yıl devletin kasasına giren milyonların federasyonun kullanımına verilmesi ve bu paranın her koşulda federasyonun uygun göreceği yerlere harcanması sürdürülebilir avcılık için elzem olduğunu düşünürüm. Para yoksa tek başına öneriler ve çözümlerin hiç bir şekilde bu konuya katkı koyamaycağını düşünürüm.

(Behzat Mut)

Çok uzun yazmaya gerek yok. Türkiye'de ahlak, insani değerler, hak hukuk yerlerde sürünürken; insan hayatı değersizken, din dayatılması deizmi ateizmi nasıl patlattıysa, burada da aynısı oluyor. Çocuklar Rum'dan kalan eski güvenli olmayan okullarda imkansızlıklar içindeyken, dini bir okulun yapılması kararlaştırılıyor. Türkiye'deki tarikatlar, imam hatip liseleri, siyasal islamın yarattığı ortam ortadayken, İslam ülkelerinin hali ortadayken hangi mantıkla dini bir okul açılmak istenir. Ülkede okul binası yapılması gerekirken, başka işler yapmak, Tanrı'dan geldiğine inandıkları dinlerine en büyük zararı veriyor ama umurlarında olduğunu sanmam. Ne din ne de insanlar!

(Gökhan Öztürk)

MECLİSTEKİ CTP, yanlı, adaletsiz ve rant kokan emirname değişikliği için göreve. Göreviniz sadece tek başına hükümet demek değildir. Vatandaşın hakkını ve çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini savunun. Sadece Sunat’a laf söyleyerek bu iş olmaz onu zaten herkes biliyor .

(Mustafa Emiroğluları)

Meclisimizden yeni bir karar çıktı. Yine zamansız yine yanlış. Yine halkına sırtını dönmüş bir durumda. Hükümet olarak toplumun temel ihtiyaçlarını dikkate almayan kararların topluma verdiği zararlar saymakla bitmez. Kısaca;

-Kamu kaynaklarının yanlış kullanılması çar çur edilmesi, mali disiplini alt üst eder

-SAĞLIK VE EĞİTİM gibi temel hizmetlere erişimde eşitsizlik olur

- Toplumda güvensizlik ve mutsuzluk artar

-Devlete olan güven azalır

-Kutuplaşma derinleşir

-Siyasi meşrutiyetinizin zedelenir

- Devlet mekanizmaları liyakattan uzaklaşır, kamu kurumları çöker

-Farklı gruplar arasında çatışma riski artar

- Beyin göçüne sebep olursunuz

-İhmal ettiğiniz ihtiyaçların yapılması ileride daha büyük maliyetli krizlere döner

Çok uzatmayayım,

Toplum odaklı politika üretin, hem devleti hem toplumun refahını artırın ülkemize huzur getirin, adalet getirin, güven getirin.

Bu ülkeyi birazcık seviyorsanız…

(Ahmet Özant)

Bu okulu açma teklifi eğer büyük bir eğitim stratejisinin parçası değilse çok kötü. Bu durum eğitimde stratejik planımızın olmadığını gösterir.

Eğer bir stratejinin parçasıysa planı da anlatırlarsa iyi olur. En azından sonraki adımın ne olacağını tahmin ederiz.

(Osman Emiroğlu)