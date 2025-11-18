“Bunlar daha iyi günlerimiz” dedi geçenlerde bir hekim dostum.

"Sen asıl, bu hastanede gün gele çoğunlukla buradaki üniversitelerden mezun hekimlerin olacağını düşün…”

Sözler boğazımda kaldı.

Ne diyeceğimi bilemedim.

"Sağlık Bakanı”na soralım o zaman...

“Ülkemizde mevcut üniversitelerde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi verilmesi için gerekli asgari şartların —özellikle de yeterli sayı ve çeşitlilikte hastanın— bu nüfus ve vaka yoğunluğunda mümkün olmadığı” iddiasına ne der?

(Cenk Mutluyakalı)

Plaka "VM 891"...

Hani trafik ışıklarında makyaj yapan, kaş alanları, tıraş makinesiyle tıraş olanlara alışmıştım ama...

Sayende ablacım ilk kez trafikte araba hareket halindeyken rimel süreni de görmüş oldum... Ölsem gam yemem artık.

Bir elinde rimelin kutusu, diğer elinde fırçası... "Arabayı ne, veya kim idare ediyor?" diye düşünmeden edemedim.

Tövbeler olsun! Yapay zekâ kamerası görse "bana henüz böyle bir şey yüklenmedi, böyle bir güncelleme almadım" deyip devreleri yakar..

(Raif Uzkan)

Ülke suçlular ve kaçaklar cennetine dönüştürüldü.

Polis ne kadar uğraşsa nafile, önlenemiyor.

Yeni hapishane doldu, eski tekrar açıldı o da doldu, şimdi yurt kiralandı, orası da doluyor.

***

Yasalar güncellenmeli,

Denetim ve "Caydırıcı Cezalar" gerekli diye uyarmaktan dilimizde tüy bitti,

Ama hala anlatamıyoruz.

Çok bilmişler ise, hala "Eğitim" deyip duruyor.

Ama kimi eğitecekler?

Bilmezler mi?

Sirklerde,

Eğitilmiş,

Arslan, Kaplan, Köpek, At, Maymun, Yunus, hatta Fil görürsünüz de,

Hiç düşündünüz mü...

Neden...

Hiç bir zaman,

Koyun ve Öküz göremezsiniz?

Göremezsiniz,

Çünkü,

Eğitimi,

Eğitimi algılayabilene verebilirsiniz.

Bizim ülkemizde,

Algılama yeteneğinden yoksun,

O kadar çok

2 ayaklı koyun ve öküz var ki!

(Ülker Fahri)

TEVATÜR: TC Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'la Ankara'da kapalı kapılar arkasında yaptığı görüşmede KKTC'deki Türkiye karşıtları için; "Bunlar Rum'dan daha Rum" demiş...

Sanırsınız ki, oradaydılar, söylenenleri harfiyen duydular ve şimdi de duyduklarını aynen kamuoyuna yansıtıyorlar!..

(Ahmet Tolgay)