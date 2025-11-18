Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün çöplük alanların arttığını ve bununla birlikte çöplüklerin yakıldığını ifade ederek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Duyarlı vatandaşlarımız bize gönderdikleri fotoğrafın Mağusa bölgesinde Yeniboğaziçi Belediyesi sınırları içindeki Yıldırım ile Atlılar köyleri arasında bulunan anayol kenarında oluşturulan çöplük alan olduğunu belirterek “Burası yıllar önce inşaatlara dolgu toprağı alınması için kazılan ve derinleştirilen bir alandı. Ancak son 10 yıldır burası bir çöplüğe döndürüldü. Bunda en büyük sorumlu ise Yeniboğaziçi Belediyesi’dir. Zira Belediye evlerden ve çevreden çıkan moloz ve inşaat atıklarını buraya dökmeklte. Tabi bu dökülen çöpler içindeki demir ve benzeri işe yarayan şeyleri almak isteyen kişi veya kişiler ise bu çöplüğü sürekli olarak yakmaktalar” diye konuştular.

Yakılan bu çöplükten çıkan zehirli dumanların rüzgarın yönüne göre çevresindeki köyleri adeta zehirlediğini belirten duyarlı vatandaşlarımız “Bu gördüğünüz yanan çöplük alan yaklaşık 4 gündür için için yanmaya devam ediyor. Çıkan zehirli dumanlar ise zaman zaman Mağusa bölgesine kadar dahi ulaşmakta” dediler.

Artık buna bir dur demek gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız “Buraya çöplerini döken Belediye başta olmak üzere Çevre Dairesi ve Kaymakamlık neden üç maymunu oynayarak burayı görmezden geliyorlar ve müdahale etmiyorlar” diyerek sözlerini tamamladılar.