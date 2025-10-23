Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa bölgesinde çektikleri bir fotoğrafı bizlerle paylaşarak ülkemizde insan hayatının hiçbir önemi olmadığını bir kez daha anladıklarını dile getirerek sitemlerini aktardı.

Vatandaşımız geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinden Kermiya’ya gitmeye çalışırken önünde bulunan bu fotoğraftaki kamyonetin arkasındaki insanın hayatının çok değersiz yanındaki bisiklet ile merdivenin daha değerli olduğunu anladıklarını söyledi.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi kamyonet arkasında bulunan merdiven ile bisikletin bir insan tarafından tutulduğunu belirten vatandaşımız “Bu merdiven ve bisiklet sağa sola savruldukça arkadaki kişi de savruluyordu. Sanki arkadaki insanın canının hiç değeri yokmuş gibi, araç şoförü de tam gaz yoluna devam etti” dedi.

Bu gibi güvenliksiz yolculukların bir kazaya sebebiyet vermemesinin büyük bir şans olduğunu belirten vatandaşımız, herkesin yolda iken duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.