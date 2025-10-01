Bir çamurun içinde durmadan patinaj yapar gibiyiz .Pis bir göletten bir kova temiz su alamayız arıtma sistemi kurmadığımız müddetçe. Kara para ile kumar fuhuş esrar ile beslenen bu düzen ne kadar temiz ve namuslu olduğunu hergün şatafatlı cami hoparlörlerinden yükselen Allah-u ekber ile tastikler ve Allaha şükranlarını sunar. Farkında olmadan yavaş yavaş bolluk içinde pislikle boğulacağız. Bu kadar da deve kuşuluk olmaz yahu.

(Kubilay Merttuna)

Tatar'ın seçim sloganı "atak diplomasi"

peki bu size neyi anlatır?

5 yıl diplomaside birşey yapmadım bana bir 5 yıl daha verin bu defa atağa geçecem mi demek ister?

(Hasan Mullaoğulları)

Cumhurbaşkanlığı seçimi için artık çok az bir süre kalmışken, farklı gündem maddeleri üzerinden algı yaratmak ya da provoke denemelerinde bulunarak gerilimin artırılmasına uğraşmak, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bugün de toplumu içten dinamitleyecektir.

Taban tabana zıt görüşleri savunan siyasi liderlerin fikirlerini karşılıklı çatır çatır tartıştığı dönemler maalesef geride kalırken; o dönem olmayan kutuplaşma bugün araçsallaştırılıyor, amaç ise korkarım ki bir kez daha, bundan beslenip erki elde tutmak oluyor.

Açıkçası sürecin bizi getirdiği bu noktada, sandığa gitmeme lüksümüz olmadığını düşünüyorum. Sadece ülkemizde değil, hemen yanıbaşımızda kutuplaşmanın yıllar içinde yarattığı hasar ve hem devlet mekanizması hem de toplum yapısında yol açtığı sonuçları görüp kaygı duyan herkesi ise aklıselime davet ediyorum.

19 Ekim’de sandığa gidecek seçmenin yalnızca 1 oy verme hakkı olacak. O kabinde kendimizle başbaşa kalacağımız an dileğim odur ki herkes mantığı, vicdanı, hür iradesiyle hareket etsin.

Bugün siyasi beklenti ile atılan adımların, bizzat bu adımları atanları da etkilediğini unutmadan; algı değil gerçekler, vaat değil somut veriler en nihayetinde de mucize değil realiteler üzerinden gerçek seçim gündemine dönülmesini umuyorum.

(Nazar Erişkin)

Polisler / kameralar / cezalar arttıkça..

Kazalar / yaralılar / ölüler de artıyor...

Önlemlerin faydası yok..!

Atılan taş, kurbağayı ürkütmüyor..

Var uygulamada, bir yanlış...

Acaba nerde...?

Bilen yok.!

İnşallah muhterem adaylar 'Trafiği de çözecem" diye bir vaat verir.!

Bekliyecem..

(Erdoğan Baybars)

Zamanında Türkiye Milli Takımı'nı seçmeyerek bize ihanet etti nârâları atılan Mesut Özil, şimdilerin büyük milliyetçisi.

Sahte milliyetçi arkadaş seçim malzemesi yapılıyor. Buna inananları gördükçe maalesef artık şok bile olamıyorum. En üzücü olanı da buna artık alışmış olmamız.

Sâhi diğer taraftan biz sıradan vatandaşlar dışında gıkını çıkaran var mı ? Yoksa gel beraber "mesut" olalım ?

(Berk Akdora)

Eski alman milli futbolcu mesut bu kadar zamandır nerdeydin sen nerden çıktın ansızdan. Kıbrıs'ta bu çocuklar hangi şartlarda spor yapar bilir misin? Keşke onu da sorsaydın. Üvey evlat muamelesi gören genç sporcularımıza devlet nasıl sahip çıkmayı düşünür onu da sordun mu mesut bey. Bu ülkede 50 senedir sporun her dalında başarı yakalamış sporcularımız ve onlarla birlikte emek veren hocalarımız var ve onlara bugüne kadar destek bile verilmedi. Sporun geliştirilmesi , tesislerin geliştirilmesi , finansal kaynakların artırılması, sporcu sağlığının korunması vs...+ uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi için bugüne kadar 1 adım bile atılmadı. 50 senedir sporu ve kulüpleri siyasi olaylar ve örgütlenme yerleri olarak gören bir zihniyet var bu zihniyetten kurtulmadığımız sürece daha da kötüye gideceyik bunu da biliyor musun mesutcum . Sporcu kimliğini kullanarak gelip burda fazla konuşma Kıbrıslı Türk insanını kandıramazsın. Yapabiliyorsan eğer birçok yetenekli çocuğumuz var , tut elinden götür destek ol , sahip çık bir yerlere gelebilmesi için çaba göster biz de seni canı gönülden tebrik edelim.

(Ceran Tunalı)