Ayaklı Gazete’ye ulaşan Değirmenlik bölgesi sakinleri Beşparmak dağlarının güney yamacındaki taşocaklarını kendilerini hasta ettiğini bu taşocakları nedeniyle adeta zehir soluduklarını ifade ederek isyanlarını bizlerle paylaştılar.

Bölge sakinleri yıllardır dile getirdikleri taşocaklarından yayılan toz nedeniyle adeta zehir soludukları düşüncelerinin her geçen daha da arttığını ancak dün kuzey ve kuzey batıdan esen rüzgarlar nedeniyle adeta boğulduklarını ifade ettiler.

Dün öğle civarı başlayan kuzeyli rüzgarların taş ocakları bölgesinden toz toprak taşınımının üst seviyeye taşındığını aktaran bölge sakinleri “Yıllardır bölgemizde faaliyet gösteren bu taşocaklarından yayılan tozlar nedeniyle adeta zehir soluyoruz. Kuzeyden esen bu rüzgarlar nedeniyle ise zaman zaman nefes alamaz duruma geliyoruz. Bu duruma bir çözüm getirecek merci yok mu? Yeter artık bıktık bu toz topraktan” diyerek isyanlarını aktardılar.

Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle taşocaklarından gelen tozlardan dolayı dışarı dahi çıkamaz olduklarını söyleyen bölge sakinleri “Bu duruma bir dur diyecek babayiğit çıkmayacak mı?” diyerek sözlerini tamamladılar.