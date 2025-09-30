LİYAKATIN ÖNEMİ :

Dün Girne Belediye Başkanı Murat bey yapmakta olduğu projeler ve yeni projeler hakkında Halka her zaman olguğu gibi bilgi verdi.

Yorumlar içinde bu işlerin nasıl yapıldığınıda anlattı. Çok basit:

LİYAKAT

PARTİZANLIK YOK

TEK KURUŞ LÜZUMSUZ HARCANMAZ.

Bende :

GİRNE MURADINA ERDİ.

BİLANÇOYU DA HALKA AÇ, BORCUN OLMADIĞINI GÖRSÜNLER DEDİM.

Hiç borcu yokmuş, Alacağı çok , sade Devletten 100 milyon alacağı var. Murakıp onaylı dönem blançosunu asacak.

Şimdi tersine bakalım, :

Suriye CB Hafız Esad öldü. Büyük oğluda, trafik kazasında öldü.

Kalktılar UK de GÖZ DOKTORU olan BEŞAR’ı CB yaptılar. Mercekleri bıraktı, geldi CB oldu.

Suriye'de işler kötüye gitmeye başladı. İç savaşa döndü. Varil bombaları insan öldürür.

İstanbul'da distribütörler toplantısındayız.

Suriyeli arkadaşlar ayrı masaya gitti.

Yanlarına gittim :

- Acele Beşar’ı çekin. Yerine LİYAKATLI bir CB etrafında, birleşin. Yoksa sizi bölecekler, bölünmüş lokmaları yemek kolaylarına gider.

- Esad çok güçlüdür birşey yapamazlar dediler.

Sonunu Gördük!!!

Bizde de sorun bu. Üst kademe yöneticilerinin CV’lerine bakın, hangisi yaptığı işin erbabı.??

(Yücel Dolmacı)

Beş sene önce öyle bir manzara çizmişlerdi ki, sanki kazandıklarının ertesi günü “KKTC” tanınacaktı.

Ürdün, kuzeyden hellim bile almaktan vazgeçti, devri iktidarlarında.

Türkî devletler birer birer Kıbrıs Cumhuriyeti’ne büyükelçilik açtı, “KKTC”yi tanımak yerine.

“Egemen eşit” devletçik ne yaptı peki?

Tetikçi kovaladı, sahte diplomalı örgüt başkanlarını basınından sakladı, tabanca ruhsatı ve yurttaşlık dağıttı; mülkiyet kaosu nedeniyle tutuklanan yatırımcı ve emlakçıların ardından ağladı; kamu kaynaklarını söğüşledi, yandaşlara iş verdi; birkaç haftada bir müdür değişti, müsteşar değişti, özel kalem değişti; kumarcılara yasa yaptı, okulları konteyner sınıflarla doldurdu; kendi mülklerinde, mülke tecavüzden yargıladı 'Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurusu görmezden gelinen insanları, caddelere çalışmayan kameralar yerleştirdi, Sayıştay Raporları biriktirdi, yolsuzluğa dair...

(Mete Hatay)

Hep koşa koşa gitti herkese vaktinden önce varırsam kıymeti olur diye düşündüm sonra anladım ki fazlasını verdiğin hiçbir yerde kıymetin bilinmiyormuş şu an kimse için bir şey yapmıyorsam dün elimden geleni yaptığım halde nankörlük gördüğüm içindir o yüzden koşmayı bırak yürümüyorum bile

(Ferhat Sakallı)

Hiç kimse bu dakikadan sonra artık yerli ve milli diye birşeyi kakalamaya çalışmasın çünkü öyle birşey yoktur ve yapmana da izin vermezler.

Bir Putin Tartaklar Bir Trump Tartaklar. Akılsız Başa Çare Yok...

(Hasan Mullaoğulları)