Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde Eylül ayının sonuna doğru ilerlediğimiz bugünlerde hava sıcaklıklarının gündüzleri halen 34-36 derece arasında olduğunu belirterek, bu sıcaklıklardan dolayı serinlemeye çalışan vatandaşların denizlere ve sahillere akın ettiğini dile getirdiler.

Özellikle bu hafta aileleriyle vakit geçiren birçok vatandaşın serinlemek için çoluk çocuk sahillere akın ettiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Özellikle Ağustos 15 sonrasında daha serin hava beklerken sıcaklıkların artması herkesi perişan etti” diye konuştular.

Bu hava sıcaklıklarının düşmemesinin yegane nedenin küresel ısınma olduğunun artık açık seçik ortada olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, “Eylül sonunda deniz keyfi güzel ama diğer yandan bitki örtüsü ve çevremiz göz göre göre çölleşiyor” diyerek görüşlerini paylaştılar.