Hasan Sadıkoğlu. İskele Belediye başkanı.

Başkan Allah aşkına sen nedir yaptigın?7 ay önce söylendik söylendik paylaştık paylaştık kimseden ses çıkmayınca gittin İskele Boğaz yolundaki çukurları hepsini yamaladın.

Çukurlar gittikçe çoğaldı biz ne güzel hergün çukur çukur diye söyler paylaşırdık. Şimdi kalktın yine yamaladın çukurları doldurdun. Demek ki 7 ay daha bekleyeceğiz yol yapılsın.

Allah aşkına sayın başkanım karayolları senin görevin mi? Sen çukurları doldurdukça bu yol vallahi de billahi de tillahi de yapılmayacak.

Allah iyiliğinizi versin tüm emekçi kardeşlerin de ama bir bırak artık ya yol yapılsın ya yol çukurlarla dolsun, kimse gecemesin.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Lefkoşa’da bir okul, sınıflar ağzına kadar dolu. Bazı sınıflarda 47- 48 öğrenci var. Sınıfların ortalama doluluğu 45 ve Eğitim Bakanlığı hala daha bu okula, Bakanlıktan yazılan talimatla velileri göndererek çocuklarını kaydettiriyor.

Okulun bir eğitimcisi diyor ki, “Eğer bir çocuk teneffüste tuvalet ihtiyacını giderebilirse çok şanslıdır”

(Ufuk Çağa)

OKUL ÖNÜNDE DUMAN:

GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE GELECEK YANIYOR…

Lefkoşa’da okul kapısında, polis denetiminin gölgesinde bir sahneye tanık oldum: elde sigara, omuzda çanta…

Çocuk…

Yasalar diyor ki 18 yaş altına tütün yasak (44/2008). Peki ya gerçek? Gerçekte, okul önünde bile duman normalleşmiş durumda.

Okullar ülkemizde daha 3 gün önce açıldı. Yeni eğitim-öğretim yılına umutla başlaması gereken çocuklarımız, okul önünde bile dumana teslim ediliyor.

Bu fotoğrafta yüzleri özellikle bulanık tuttum. Çünkü mesele çocuklar değil; mesele onların etrafını saran büyüklerin, sorumluların ihmali.

Satış yapanlar, görmezden gelenler, “Bir kereden bir şey olmaz” diyenler… Okul çevresinde duman, evde duman, durakta duman. Sonra “Niye bu kadar erken başlıyorlar?” diye şaşırıyoruz.

Araştırmalar yıllardır aynı şeyi söylüyor: Sigara ortaokula kadar düştü, lisede daha da arttı. E-sigara ve “ısıtılmış” tütünler de cabası. Yasak koymak yetmez; denetlemek, eğitmek, farkında olup bilinçli hareket etmek zorundayız.

Sigara sadece bir alışkanlık değil; 14-15-16 yaşlarındaki çocukların uyuşturucuya uzanan yolun ilk durağıdır. Erken yaşta sigaraya başlayan çocukların büyük kısmı, kısa süre sonra farklı maddelerle de tanışıyor. Bunu araştırmalar da söylüyor, sokakta gördüklerimiz de. Ama hükümet politikaları bu tehlikeyi yok sayıyor. Denetim göstermelik, yasalar raflarda… Çocuklar elinde sigarayla başlıyor, ardından çok daha ağır bağımlılıkların pençesine sürükleniyor. Ve biz hâlâ seyrediyoruz.

Eğitim sendikalarına, ailelere, öğretmenlere, belediyelere, polise sesleniyorum:

Okul önleri “tütünsüz güvenli bölge” olmalı. Gizli satışa sıfır tolerans vermeliyiz. Reklam kılıklı pazarlamalara dur demeliyiz. Bu çocukların geleceğini korumak, sadece devletin değil, toplumun da sorumluluğudur.

(Doğan Samer)

Eyyy İsrail falann...dostlar alışverişte görsün,şakır şakır gemiler gitsin gelsin..ticaret devam!

Tepki böyle gösterilir ey sözüm ona Müslüman alemi!

İsrail ile imzaladığı toplam değeri 1 milyar euro olan iki büyük silah sözleşmesini fesheden İspanya, İsrail’in katılması halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nı boykot ederek katılmama kararını onayladı.

İspanya, Eurovision’un en büyük beş finansöründen biri.

(Bala Kayadelen)