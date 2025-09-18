Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa’dan ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemizde yeni eğitim yılının hafta başı itibarıyla başlamasıyla trafik çilesinin de başladığını ifade ederek okul önlerinde yaşanan sıkışıklığa dikkat çekerek bununla ilgili fotoğraflar göndererek sitemlerini paylaştılar.

Okulların açılmasıyla birlikte trafikte kaosun daha da büyüdüğünü belirten Gazimağusa sakini vatandaşlarımız, “Fotoğrafta görülen cadde Çanakkale Ortaokulu’nun önündeki caddedir. Gerek sabah saatlerinde gerekse okul çıkışı olan öğlenleyin bu caddeyi kullanan sürücüler adeta çıldırıyor. Gerek çocuklarını sabahleyin okula bırakma, öğlenleyin ise okuldan almak için okul önünde yol kenarına park eden araç sürücüleri nedeniyle trafik alt üst oluyor. Bu konuda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor” diye konuştular.

Yol kenarına veya kaldırım kenarına park yapan araç sürücüleri ve o araçlara binmek için yola çıkan öğrenciler nedeniyle trafiğin arap saçına döndüğünü vurgulayan vatandaşlarımız yetkilileri göreve davet ettiler.