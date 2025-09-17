Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre, ülkemizin bir Akdeniz ülkesi olması nedeniyle neredeyse her evde olan ce kırsal alanlarda çokça bulunan zeytinde bu yıl verimin oldukça düşük olduğu yönünde.

Bize ulaşan bilgilere göre, başta Karpaz bölgesi olmak üzere adanın dört bir yanında zeytin üretimiyle uğraşan birçok üreticinin bu yıl kara altın olarak nitelendirdikleri zeytinin rekoltesinin geçtiğimiz yıla göre düşük olduğundan yana dert yandıkları bildirilmekte.

Rekoltenin düşük olmasındaki en büyük nedenin yeterli yağmurun yağmaması olarak gösterilirken, ilkbahar aylarının başında aşırı soğukların da bu yıl etkili olduğu belirtiliyor.

Verimin düşük olmasından dolayı zeytin ve zeytin yağı fiyatlarının ise oldukça yüksek olacağı belirtilirken, bu konuda ilerleyen günlerde hasatın artmasıyla fiyatların kesinleşeceği bildirilmekte.