ŞAKA GİBİ :

İsrail, Gazze ye kara hareketi yapamıyor. Askere celp çagrısı yaptığı kişiler gitmedi, aileleri de protesto yaptı.

Şimdi İsrail hava saldırısı ile günde, 50 Gazze li öldürüyor.

2,500,000 Gazzeli yi 138 yılda bitirir.

Bir hava taaruzu üçlü team üçakla yapılır. 138 sene Hava taaruzu yapmanın maliyetini , Yahudi tüccarlar herhalde fark eder.

İngilizlerin vasfı " GENTLEMEN " olmalarıdır.

İşte bu 100 000 GENTLEMEN yabancıları protesto edip, ortalığı dağıttı.

Paris de bir adam BEDAVA kızarmış tavuk dağıtmaya başladı. İzdihamı ,polis önleyemedi.

Halkın tavuklara koşması Gazze yi andırırdı. Sadece bunlara ateş eden olmadı.

NATO Güney savunma hattını, Bulgaristan ve Romanya'da konuşlandırdı. Türkiye yi dışta bıraktı gibi. İyi yaptı, Türkiye savaş dışı kalabilir. İkinci Cihan harbinde olduğu gibi. Sevindim!!

(Yücel Dolmacı)

Dünyada en etkili algı operasyonu "savaş, korku, kaos ve bilinmezlik, belirsizlik" senaryoları üstüne kurulmuştur.

Sebebi de insanların psikolojik ve ruhsal yönden en çok korktuklarının başında bunlar ve buna bağlı ölümlerdir.

Ölümden korkmam diyen kimlerdir bilir misiniz? Çaresiz dertlerden dolayı öleceğini bilenler biran önce ölümü tercih ederler ve ölümden korkmazlar.

Filistin halkı ve Gazze de yapılanlara bakın. Bu insanlar öleceklerini biliyorlar. Bir gün baslarına bir bomba düşeceğini de biliyorlar, düşmese de açlıktan susuzluktan öleceklerini biliyorlar. Ancak o topraklar üzerinde ölümü ne kadar geciktirip ne kadar daha uzatabilmenin gayretindeler.

Biz Kıbrıs Türkleri bunu yıllarca yaşadık. Öğrendik savaşı ve yokluğu ögrendik esareti ve acıyı dindirmeyi. Ama bunu belli bir jenerasyon bilir.1974 sonrası bunu bilmez. Bilmesinler ve o günleri yaşamasınlar tek dileğimdir.

Tüm siyasetle uğraşanlara yazıyorum. Tüm siyasetin içinde akan bindir derecikten su içenlere söylüyorum. Geçmişi bilin, ama geleceği de gözünüzün perdesine kulağınızın ardına atmayın.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Okullarımız! Değerli velilerimiz.

1-Hababam Sınıfı filminde Kel Mahmut Hocanın dediği gibi;

Okul etrafı dört duvarla çevrili üstünde damı olan yer değildir.

Okul her yerdir. Sırasında bir orman,sırasında dağ başı…Öğretmenin ve Bilgin’in var olduğu her yer Okuldur.

İyi de bizde ne ağaç var ne orman!

Beton ve konteyner var!

Sanki de harpteyiz…

Sorumlular! Okullarımızı bize geri verin. İşinizi yapın lütfen.

2-Cep telefonları orta eğitimde yasaklanmalı.(Fransa bunu yaptı. Öğrencilerin başarı oranı arttı)

Öğrencinin ailesine ulaşma ihtiyacını zaten okul karşılar.Okuldayken cep telefonuna ihtiyaç yoktur.

Değerli Veliler;

Çocuklarınızı okula cep telefonuyla göndermeyin.

3-Klişedir ama yazalım;

Aileler hep iyi öğretmen ister ama bilsinler ki Öğretmenler de iyi anne ister.

Çünkü annenin iyi eğitemediği çocuğu öğretmenin eğitmesi çok zordur.

4-Çocuklarınızla arkadaş olmayın! Anne,baba olun!

Çocuğunuza gerektiğinde “hayır! “ deyin lütfen.

Hatası varsa, doğru yer ve zamanda uygun dille anlatın. Doğru ve güzel

olan seçeneği, tavrı söyleyin.

Ona güven verin.Önceleri size kızsa da zamanla anlayacaktır.

5-Çocuğuzun okuluna mutlaka gidin. Hangi şartlarda eğitim aldığını görün! Sadece notlarını öğrenmek için okula gitmeyin. Mutlu mu? Aktif mi? Sosyal mi? Onları da öğrenin..

Okulda gördüğünüz

Eksikliklerden dolayı kim sorumlu, öğrenin lütfen!

(Eralp Şerifoğlu)