Güneye geçmek çok zaman isteyen iş oldu arkadaşlar!

Bugün Paralimni’den güneye geçerken Rum polisi benden Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartımı da istedi!

Bu ilk kez oldu.

Önümde sadece 5 araç vardı ama sınırı 25 dakikada geçtim! Her araç

En az beş dakika bekledi kontrol noktasında.

Hatta araba kuyruğu bizim kontrol noktasına ulaştı!

Protesto edip boru! çalanlar oldu.

Polisin Ne yaptığını hala anlamış değilim.

Bu uygulamanın nedenini veya ne olduğunu bilen biri var mı acaba?

(Eralp Şerifoğlu)

Yok, o kadar da basit değil!

Bakanlar Kurulu vatandaşlık verebildiği gibi, vatandaşlık iptali de yapabilir.

Bütün sorun "şekilcilik"te.

Bir hükümetin verdiği bir kararı, bir başka hükümet, siyasi çekişme nedeniyle iptal etme kararını mahkeme belli gerekçe ile iptal etmiş olabilir.

İstenirse, yolu vardır ve bulunur, niyet gerek.

Eski karara dokunmadan,

Alır kişiyi karşısına ve şu şu nedenlerle, bu kişinin vatandaşlığı iptal edilmiştir der, o kadar basit.

Çok örnekler var.

Ama,

Dediğim gibi, istenirse, niyet varsa.

Gerisi fasa fiso...

(Ülker Fahri)

Siyaseti esir alan bayağılık…

Gücünü karakterinden değil, siyasetten alanlar…

Güç sarhoşları…

Görgüsüzler…

Polat Alemdar özentileri…

Repliklerden racon çalanlar…

Makamı, herşey sananlar…

Ne biçim bir dönem bu?

Çok istemiyoruz aslında. Adil bir yönetim…

İcraatla yarışan, hukukun üstünlüğüne inanan yöneticiler..,

Yöneticilerin etrafında “bana bana” diye bağırmayan bir halk…

El birliği ile, ama az, ama çok… bu çorbada tuzumuz var…

“Cehlin, ilme galip geldiği zamanlardan geçiyoruz” derdi Turan Korun, doktorum…

Bir de bugünü görse?

(Hüseyin Ekmekçi)

Biri “kurtarıcı” rolünde yutuyor adeta…

Diğeri küçümsüyor, itiyor.

Kime sığınacaksın?

İşte tam da burada sığınmamız gereken federalist kültür.

Bir “çözüm modeli” değil anlattığım.

Bir kültür!

“Biz-onlar” dili terk edilmeden barış olmaz.

Ne adanın kuzeyinde olur.

Ne güneyinde...

Ne de tümünde, bu güzel adanın…

(Cenk Mutluyakalı)

Son durum: Öyle görülüyor ki bugünden itibaren güneye geçişlerde yeni zorluklar çıkartılmaya başlandı. Sabahtan beri sınır kapılarında izdiham var, kuyruklar var ve ekstra belgeler isteniyor. İskele’deki düzmece davanın intikamı muhtemelen böyle alınıyor. Kafes siyasetine hapsolduk, rehineyiz ve kurtuluş umutlarımız da günden güne azalmaya devam ediyor…

(Ulaş Barış)