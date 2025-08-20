İki devletli çözüm fikrinin babası kimmiş; hatırlayalım!

"Herkesin geriye dönüp baktığında fark ettiği gibi, eski Cumhurbaşkanı'nın önceliği çözüm değil, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Sayın Anastasiades, yeniden seçilmesinin kesin olduğuna inanıyordu, öyleyse neden referandumla onaylanması gereken bir çözüm için riske girsin ki?"

(Hasan Erçakıca)

SUÇU PROVAKE ETMEK :

Dün sabah Banka ya gittim. Numaramı aldım. Oturdum. Yanıma ğözlerden ve sesden tanıyabileceğim biri geldi. Seslendi.

- Beni tanıyamadın?

- Evet dedim. Gözler ve sesden mada herşey değisti.

- Ben Ömer deyince.

2012 de beraber çalıştığımız mimar - mühendis. ÖMER deyince jeton düştü.

Biz sohbete daldık.

Genç bir arkadaş geldi. Elinde naylon bakkal çantası , şeffaf ,içi deste deste para dolu. Numara aldı, doğru vezneye gitti. Başladılar paraları saymaya.

Az sonra biri daha geldi. Daha büyük bir market çantası , ağzına kadar para dolu, o da direkt vezneye gitti. Paraları deste deste vezneye diziledi.

Biz 7 kişiyik , bize bir vezne kaldı.

KAPİTALİST SYSTEM !!!

İlk gelene yanaştım.

- Dövizc iyim Amca . Hesaba yatırım yaparım.

- Bunun çok tehlikeli olduğunun farkında değilmin. Memleket hırsız , vurguncu dolu. Şimdi biri çıksa bu paraları toplayıp gitse , ne yapabilirik.? Bankada güvenlik de yok.!!!

- Arabadan inip hemen girdim. Biri görmedi.

- Burda görüyoruk. Aramızda ,biri olabilir ve bu para onu PROVAKE eder. Almaya teşebbüs eder.

Sonra , ikinciye yaklaştım, aynı şeyleri söyledim.

- Çok haklısın. Patrona söyleyceyim. Çok risk altındayık.dedi

Banka şefine de :

- Bu gibi yatırımları farklı yerlerde , emniyet altında alacaksınız. Böyle ulu orta olmaz , dedim. Gerekirse bu müşterilerle randevu usulü çalışabilirsiniz dedim..Numaratöre gidip, hem de diğerlerinin önüne geçmemiş olurlar.

Hem müsteri, hem siz , hem de biz bekleyenler tehlike riski altındayık.

(Yücel Dolmacı)

Bu yaz ülkemizde satılan yaş fındıklar çok kötü, bir çanta fındıktan 10 tane sağlam çıkmadı ya boş ya kurtlu. Satışını yapanlar toptancılardan toptancılar da aldıkları yerden bir izahat istesinler…

(Göktürk Ötüken)

Adamlar kuzeyi ziyaret eden İngiliz vekilin çatır çatır bulunduğu görevden istifa etmesini sağladılar. Diplomatik bir zafer. Şimdi hal böyleyken şu ya da bu aday seçilirse ‘çok korkacak’ ‘aman korkudan ölüyor’ gibi haberler komik bile değildir. Ha şu an görevde bulunan muhterem abi dibelik dibine darı ekti ama sadece dışişleri bakanlarının cv’si 1.5 kilometre uzunluğunda, hatırlatmak isterim. Öyle boru değil yani.

(Ulaş Barış)

Küresel Organize Suç Endeksi’nin son verilerine göre; Türkiye, devletle bağlantılı organize suç aktörleri alanında Avrupa’da ilk sırada.

Üzücü…

Ürkütücü…

Ama ne yazık ki hakikat tam da bu!

Manzara ortada: Suç örgütlerinden korunmamız gerekiyor. Bu bir güvenlik meselesi olduğu kadar, bir varoluş meselesidir. Bir sözün olmalı, bir duruşun, bir iraden olmalı.

Tam da bunu yazmıştım bugün...

Ve "hükümet" aralarında ağır suçlardan yargılanmış isimlerin de bulunduğu 30 kişinin ihraç kararlarını iptal etti.

(Cenk Mutluyakalı)