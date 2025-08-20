Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin bir zamanlar sarı altını olarak adlandırılan limonun şimdilerde gerçektende altın değerinde olduğunu söyleyerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Ülkemizde 74 sonrasında Güzelyurt’ta yaşayanlar için en büyük geçim kaynağı olan narenciyenin şimdilerde yok olma noktasına geldiğini bu nedenle de tezgahlarda veya manavlarda limon almanın yürek istediğini söyleyen vatandaşlarımız “Fotoğrafta gördüğünüz 6 adet limon 107.55 TL tuttu. Kesinlikle uçuyoruz ama nereye” diyerek sitemini dile getirdi.

Limonun kilosunun 120 TL olduğunu belirten vatandaşlarımız “O kuruttuğumuz ve yok ettiğimiz limon ağaçlarını şimdilerde çok arıyoruz. Belki de kurumamış olsa şu an piyasalarda eksikliğini hissetmeyecektik” diyerek isyan ettiler.

Narenciye ürünlerinin her geçen gün ülkemizde azaldığını söyleyen vatandaşlarımız, bu gidişle yakında narenciye ürünü ithalatına bile başlayabileceğimizi sözlerine eklediler.