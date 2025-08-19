Su sorunu bugün ve gelecekte yaşanan iklim krizi, artan nüfus, plansız yapılaşma vs nedenlerle hayatımızı elektrik ile beraber etkileyecek en büyük sorun gibi duruyor. Su dağıtımı kentlerde yerel yönetimlere aittir. Mağusa’da kente su ulaştıran ana hatlarda yaşanan her sorunda kent 1 haftaya yakın susuz kalmaktadır.

1- Bunun için yerel yönetimlerin sadece Mağusa’da değil tüm adayarısında aldıkları bir önlem var mıdır?

2- Çoğunluğunu konserlerin oluşturduğu kültür-sanat festivalleri yazın büyük paralarla düzenlenip, belediyelerin adeta olmazsa olmazı haline geldi. Fakat susuz ve elektriksiz kentlerin önceliği yazın su ve elektrik sorunun çözümü olmalıdır.

3- Özellikle Suriçi ve tarihi bölgelerde konaklayan insanlarımızla beraber turistlerin en yoğun olduğu yaz aylarında susuz ve elektriksiz kalması kabul edilemez.

4- Önümüzdeki seçim her ne kadar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa da alternatif düşünceler ve siyasi partiler bu iki sorunu nasıl çözeceğini veya katalizör rol oynayacığını anlatmak zorundadır.

5- Mevcut su anlaşması ile sahil kentlerinde denizden arıtma yolu veya diğer alternatif kaynaklar yaratmak, daha büyük depolar veya dağıtımı hızlandıran bu veya benzer yöntemlerle su kesintikerinden kentlerin daha az etkilenmesini nasıl sağlayacaklarını yerel yönetimler halkına anlatmak zorundadır. Aksi takdirde kentlerimizi susuz ve karanlık günler beklemektedir. Tankerler ve jenarötörlerle herkesi bireysel çözümlere yönlendirmek büyük bir ekonomik kayıp olup, sürdürülebilir bir yöntem değildir.

(Okan Dağlı)

Kameralar Hakkında...

Çeşitli nedenlerle kameralara karşı çıkanlar, yasa ve kural tanımaz davranışları ile trafikte anarşi yaratanların nasıl engelleneceklerine dair önerilerini de yazsalar da öğrensek!

(Ülker Fahri)

Bir ülkede zengin daha çok zengin, Fakir daha çok fakirleşiyorsa! orada ekonomik kriz değil; resmi yoldan donanımlı arsızların yaptığı dolandırıcılık vardır!

(Eralp Şerifoğlu)

SONUN BAŞLANGICIMI:

Gazze'de ki insanlık dışı yaşananların sonuna geliniyor mu?

Pek üzerinde durulmayan bir konu.

Lahey de , Gazze katliamında önemli rol oynayan, bir TÜMGENERAL tutuklandı.

Bu İsrail askeri komuta kademesinde şok etkisi yaratmalıdır.

İsrail Kara kuvvetleri yorgundur. Sayısı çok kısıtlı. Karşısındâ Gazzedeki acıları yüreğnde hisseden milyonlarca Arap gençliği var. Bunlar Çin den destek alıyorlar. Bu gençler Yöneticilerinin aymazlığının farkındadırlar.

İsrail'deki , Netanyahu aleyhine gösteriler büyüyor. Halk savaşın stressinden kurtulmak istemekte ,ve yargılanan bir FRANKEŞTAYIN ın peşinden gittiklerinin farkındadırlar. Protestolara en büyük sendika, ve ÜNİVERSİTELER de katıldı.

İsrail ekonomisi zor durumdadır. Savaşta ekonomik büyüme olmaz. Tam aksine ekonomi daralır.

Üretim azalır, çalışanlar askere alınır, çalışma motivasyonu sıfırlanır.

Birçok Ülke Eylül de Filistini tanıma kararı almıştır. Filistin halkı Mahmut Abbası göndermeli ve ülkesini seven genç, dinamik bir lider etrafında birleşmelidir.

Netanyahu sadece hava gücü ile, yakıp yıkmakla , katliam yapmakla bir yere varamayacağını anlamıştır.

Ya:

1. Seçime gidip şansını deneycek.

2. Amerika ya kaçacak

3. Laheye gidip yargılanacak.

İlahi Adalet , insanların vicdanında bütünleşir ,

Ancak ne yazık ki geç tecelli eder.

Tarihte bütün kurtuluş savaşlarına bakınız. Hepsi acı, elem, yoksulluk üzerinden başarıya gitmiştir.

Ben, Trump, Putin vb lerinin görüşmelerini önemsemiyorum.

İnsanlığı değil, kendi ülke menfaatlerini düşünen, duygusuz, etik davranmayan bu kişilerden birşey çıkmaz.

Dalga , denizin üstünde görünür, ama dipden gelir.

(Yücel Dolmacı)