Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre Beşparmak Dağları’nın güneyindeki birçok köye hizmet veren Dikmen Belediyesi önemli işler yapmaya devam ediyor.

Bize ulaşan bilgilere göre, Dikmen Belediyesi sınırları içerisinde izinsiz olarak yerleştirilen, ruhsat süresi dolmuş veya vergileri ödenmemiş olan tabela, totem ve reklam panoları belediye ekipleri tarafından kapatıldığı bildirildi.

Aldığımız bilgilere göre, belediye yetkilileri, ruhsatsız ve kayıtsız reklam panolarının hem görsel kirliliğe hem de belediyeye gelir kaybına yol açtığına dikkat çekerek bundan izinsiz tüm tabela ve reklam panolarını kapatıp kaldırılması emri verdikleri bildirildi.

Belediye yetkilileri düzenli, temiz ve sürdürülebilir bir kent düzeni için tüm işletme sahiplerinin gerekli izin ve yenileme işlemlerini zamanında yapmaları gerektiğine vurgu yaptılar.