TRUMP’A NOBEL ÖDÜLÜ:

Bu ödülü alacak en son kişidir.

CB seçilirken bütün savaşları durduracağı sözünü vermişti.

Bir tek sözünü yerine getirdi mı?

Gažzede artık ölümler AÇLIKTAN. Bu kurşun yarasından daha acı. İskelet haline gelen çocuklar annelerinin , kuçağında çaresizce ölüyor.

Bunları en saygın yayın kuruluşu BBC !!! ve bazı Amerikan kanalları vermiyor.

Meksikalı göçmenleri ,aç susuz kovdu.

Ukrayna politikası zıtlıklarla dolu. Savaş devam ediyor.

Suriye'de , terör örgütlerinin destekçisi. Suriye'yi bölmeye çalışıyor.

Türkiye ye verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi. Ne F 35 ne F 16 verdi. Hemde F35 Kerim parası ödenmiş.

Azerbeycan ile Ermanistanı barıştırmış. Bu barışın mimarı Faşinyandır. Kaybettiği savaşdan sonra , barış elini uzatan, bir realist politikacı. " Ermeni soy kırımı" suçlamalarını yapmıyor. Komşularla dost olmak istiyor ki ERMENİSTAN kalkınsın.

Trump İranı bombalamakla savaş alanını genişletti.

Suriye'de Dürzü sorununu gündeme taşıdı.

Şimdi gündem KAFKASLARI karıştırmak.

Kanada, Grönland, Panama işgalini gündeminden çıkarmadı.

En yakın arkadaşı ,kendisine seçim kazandıran Musk ı kovdu

Çoçuk porno davasındaki konumu gizli tutuluyor.

Amerika'da aleyhine davalar var.

Amerika'da Temsilciler Meclisi, Senato çalışmaz. 24 saat Trump var. Hem Demokratların başkanı kim? Ben bilmem.

VERİN NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNÜ. !!! EN SON VERİLECEK KİŞİDİR.

ARTIK SONDAN BAŞLAYARAK VERİNİZ.

Cünkü bu ödülün mali kaynağı NOBEL in barutu, dinamiti bulmasıdır. İş özüne döner.

(Yücel Dolmacı)

Sıcak can yakıyor bunaltıp bayıltıyor

ELEKTRİK yok cinnet geçirecek durumdayız.

Ama en önemlisi de etkili yetkili dediğimiz kişilerin verdiği demeçler katil olma durumuna getiriyor.

Yahu Allah sizi bildiği gibi yapsın artık. "Ne demek SANTRAL da güvenlik kamerası ve güvenlik görevlisi yok"

Ne demek biliyor musunuz? "Sabotaj" diyebilmek için .

(Hüseyin Cumaoğlu)

Değerli deodorant üreticileri;

ürünlerinizin üstüne ” 48/ 72 saat etkilidir” diye yazmayın lütfen.

Buna inanıp haftada iki kez yıkananlar var.

Sabahların köründe markette gezen bir ceset ile buluştum!

Bu nedir yahu…

(Eralp Şerifoğlu)

Bakanlar Kurulu sorunu kimden dinleyecek?

Bakanlar Kurulu "elektrik konusunda yaşanan gelişmeler" gündemi ile toplandı. Belli ki hala anlamamışlar. Elektrikte yaşananların, bir trafodaki arızanın santrallerin tümünü devre dışı bırakarak tüm ülkeyi 14 saat elektriksiz bırakmasının tek sebebi, elektrik konusunda gerekli gelişmelerin işbilmez idareciler ve niteliksiz siyasi atanmışlar tarafından yerine getirilmemesi. Bakanlar Kurulu, "Elektrik konusunda yapmadığımız gelişmelerin topluma bedeli" gündemi ile toplanmalı.

(Hüseyin Peksever)

Akıllı yapay zekalı kameralarımız arabada yenen rüşveti de tespit edebilecek mi peki?

Edebilecekse fena.

İlgili bakanların ve bürokratların çok ama çok dikkat etmesi gerekecek.

Bilsinler de indikten sonra yesinler madem.

(Cenk Özdağ)