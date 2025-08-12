Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Atlılar, Muratağa, Sandallar ve Şehitler köyleri muhtarı Olsan Karabardak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgeye yıllardır gerekli hizmetin sağlanmadığını belirterek siyasetçilere sert eleştirilerde bulundu.

Muhtar Karabardak, 50 yıldır bu köylere “50 kuruşluk faydası olmayan siyasetçilerin” vatan ve millet nutukları atmasını eleştirerek, “Biz bu köylerde neyin ne olduğunu onlardan daha iyi biliriz” diye yazarak isyan etti.

Özellikle Atlılar Köyü’nün kırsal kesim elektrik projesi sorunu için defalarca girişimde bulunduklarını, ancak hiçbir siyasetçinin bu sorunla ilgilenmediğini ifade eden Karabardak “Bu köylerin siyasilerin gözünde zerre kadar değeri yokmuş” dedi.

Karabardak, bir şehit ailesi ve köy muhtarı olarak köylülerinin yanında olduğunu, şehitleri anma törenlerine sadece fotoğraf çektirmek için gelen siyasetçileri istemediğini vurguladı.

Karabardak, “Senede bir gün gelip fotoğraf çekilmek için katılacak hiçbir siyasetçinin gelmesini istemiyorum” sözleriyle siyasetçilere mesaj verdi.