BOĞAZ KAVŞAĞI… Sinyalizasyon deneme amaçlı devreye giriyormuş… O iki kavşaktaki keşmekeş değil adada, Ortadoğu’da, Uzak Doğu’da bile yoktur. Özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde. Tam can pazarı, tam vahşi batı. Bu yolu günde iki kez kullanırım. Görüşüm şöyledir: Hız kameralarının olduğu kavşakta -ölüm kavşağı 1- Lefkoşa’dan Boğaz’a dönüş bırakılsın, diğer iki çıkış kapatılsın. İlerdeki eski Boğaz yolu kavşağına -ölüm kavşağı 2- çember yapılsın. Diyelim ki şimdi sinyalizasyon fayda etti. Yaz tatilinden sonraki trafik yoğunluğunda fayda etmeyecek.

(Mustafa Gürsel)

HAK , HUKUK, KANUN, ADALET :

Boğazda , çamlık bölgede , 1973 de tek evdik. Akşamları , çam ağaçlarının arasından Dar Boğazın esintisi ile birlikte ,

HAK - HUK, HAK - HUK

Diye bir kuşun ötüşünü dinlerdik.

Sonra öyle bir yapılaşma başladı. Kuşu vurdular veya kaçtı.

HAK BİTTİ!!

Hukuk Ordinaryüs Profesörlerin, kalın ciltli kitaplarından ögrenilirdi. Hukuk öğrencileri sınavlarda sabahlarlardı. Mahkemelerde ter dökerlerdi.

Sonra, Sahte diploma, rüşvet icat oldu.

HUKUK KİTAPLARDA KALDI.!!!

Kanun çok sesli Türk müziğinin en gözde aletiydi.

Pop, metalica müzik başladı..

Kanun antikacılarda kaldı.!!!

Adalet , ben onu kitaplarından tanıdım. ( Ağaoglu).

Öldü. Allah rahmet eylesin.

Aradım başka Adalet e rastlayamadım!!

Hepsi gitti. Dünyamız değişti.

(Yücel Dolmacı)

Eksik bölgeler, kaymış şehirler… Bir harita değil, revize edilmiş bir ‘KKTC taslağı’ izliyoruz galiba. Kimsenin haberi olmadan, toprak tavizi için zemin mi hazırlanıyor? Gazimağusa bir gün uyandı ve kendini İskele’ye yapışık halde buldu! Lefkoşa ortada yok, Erenköy buhar olmuş... Başkent yok ama devlet var! Ben bunu cehalet olarak yorumlayamıyorum malesef. Toprak tavizi önce haritadan başlar, sonra metinden, en son da......

(Alev Şensoy)

Kıbrıs konusu, Türkiye’de en az bilgiyle, en çok tartışılan ve üzerine söz söylenen konudur.

İnsana önem vermeyen, milliyetçi söylemlerle sabahtan akşama kadar ahkam kesenlerin haritası da böyle olur…

KKTC’yi Kıbrıs Türk Devleti, Lefkoşa’yı Lefkoşe yapanlar, Mağusa ve Girne’yi de istedikleri yere nakledebilir. Akıncılar ve Dillirga’yı da Rum tarafına verebilir…

Bize mi soracak? ￼

(Hüseyin Ekmekçi)

Sahte Diploma Meselesinde Türkiye'de Tuz Kokmuştur.

Düzeltiyorum aslında A dan Z ye Türkiye'de tuz kokmuştur.

Ülke dibe vurdu yahu nedir sizin söylediğiniz

(Hasan Mullaoğulları)

2025 yılında tanık olduğumuz Cehaleti gördükçe; Aklıma işgal zamanı Atatürk'ümüzün uğraştığı 1919 modelleri gelir. Ve Ona Saygım bin kat daha artar…

(Eralp Şerifoğlu)