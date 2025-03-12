YANLIŞ MI ANLAŞILDI?: Kasaplar Birliği toplanıp Ramazan'da et fiyatlarında yüzde 10'luk bir indirim kararı aldı almasına, ama beklenenin tam tersi oldu... Et fiyatına yüzde 10 zam yapıldı... Piyasa işte meydanda, aşikâr şekilde...

İndirim ya da zam meselesini onlar mı anlatamadı, yoksa millet mi anlatılanı yanlış anladı?..

Yapmayın bunu fakir fukaraya mübarek Ramazan'da!... Birliğiniz üyelerinize söz geçiremiyorsa o birliği de kapatın... Nasıl olsa Rum kasaplar Kuzey'deki fakir fukaranın et ihtiyacını karşılama seferberliğinde yol üstüne yol alıyorlar örgütlü ve disiplinli biçimde...

Et kaçakçılığını da fena halde teşvik etmektesiniz, toplumsal sağlık pahasına ey kasap milletimiz... Kaçak eti de yüksek fiyattan alan tüketici bunun kaçak olup olmadığını nereden anlayacak?.. Kokusundan mı?!..

Restoran kıymalı türlerine de çoğu mekânda domuz eti karıştırıldığına dair kuşkular ve söylentiler var... Köfteler, şeftaliler, kıymalı türler kuşkuyla tüketilmekte...

Peki buna kulak verip denetleyen kim?..

(Ahmet Tolgay)

Arkadaşlar alkol alacak olanlar ben alkol almadan götürür getiririm. Yani 3 yıl hapis yatıp 700 bin tl para cezası ödeyeceğinize benim fix menüyü ödeyin :)) sohbetim de güzeldir.

(Bilal Dericioğlu)

Bu haber oldukça önemli.

Neden?

Bir kaç seferdir gündeme getirdiğimiz, Türkiye ile sicil paylaşımı sisteminin hayata geçirilmesi noktasında önemlidir.

Söz konusu haberde kişi, Türkiye'de ağır ceza mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş cezası vardı. Belli ki kaçtı ve ülkemize geldi.

Ülkemizde de polis tarafından tespit edildi. Türkiye Cumhuriyeti ile aramızda suçluların iadesine yönelik anlaşma gereği iade edildi.

Peki ya tespit edilmeseydi?

O yüzdendir ki, Türkiye ile aramızda olan Adli Yardımlaşma Anlaşmasının genişletilerek, sicil paylaşımını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

(Aral Moral)

Özel sektör çalışanları gelecek güvencesinden yoksun en berbat koşullarda çalışırken yıllardır uygulanan teşvikler üzerinden reklam yapıyorlar.

Ülkedeki onca yozlaşma ve kirlenme böylesi “reklamlar” ile unutulmuyor.

Biz reklamları izlerken, birileri polis hücresinde ölüyor, birileri güneyden aldığı birkaç kilo etle barikatta tutuklanıyor.

(Cenk Mutluyakalı)

KÜRESEL ISINMA :

Mart ayındayık. Sıcaklık gece 10 derecenin altında, gündüz yirmi derecenin üzerinde.

Bu durum çölleşme yaratacak. Toprak daralıp, genişlerken kum tanelerine dönüşecek.

Mart kapıdan baktırmıyor

Kazma kürek yaktırmıyor

Mart soğuğu yok

Ama ,Dert çok.

Teknede hamur olmaycak

Kapakta çamur çok ( inşaatlarda )

Bir hızlı yağmur yok.

Dün geçtik, Mesarya sap sarı.

Beş parmaklarda kazılar Bayrağa dayandı. Bayraksızda kalacayık. Tanju farkında değil.

Bunun sebebi :

FOSİL YAKITLAR :

Ama sadece bu değil.

Fosil yakıtlardan çıkan CO2 oksijeni azaltıp, daha ağır olduğu için, Dünyayı sarıp , Sera etkisi yapıyor.

Yanan ormanlar, oksijeni tüketirken Karbon di oksidi artırıyor.

Şimdi ineklere takdılar. Onların gübresinden çıkan metan gazı da ısınmaya neden olur. Doğrudur da ne oranda ?

(Yücel Dolmacı)