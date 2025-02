HİÇ OLMAZSA YALAN SÖYLEMEYİN :

Üç defa dinledim. KIB TEK açıklaması :

BU SOĞUK HAVALARDA HALKIMIZI ELEKTRİKSİZ BIRAKMADIK. YAKINDA YENİ SANTRAL İHALESİNE ÇIKACAYIK.

Akşam saat 7 00 kiracım Hande hanım aradı:

- Yücel amca, komuşalarda elektrik var, bizde elektrik yok.Sigortalar tamam..

- Üç faz olduğu için olabilir. Elektrikçi arkadaşla konuşuyorum.

Elektrikçi :

- Abi, Lâpta nın yarısında yok. 10.00 gelmiş .

SICAKLIK 3 DERECE.

Sabah uyandım . Boğaz. Saat 5.30 Elektrik yok.

Sıcaklık -1 derece. Her taraf buz tutmuş.

Şimdi saat 9.30 elektrik yok.

Deral maçı görememiş en galiz KÜFÜRLERİ eder.!!!

1. 2012de kablo ile TC den elektrik gelmesine karşı çıktınız. Projeyi sahiplenen olmadı. Şimdi bu proje ne safhada???

2. Arkadaşlar KıB TEK in ÖZERKLEŞMESİ için oturdular, yasa tasarısı hazırladılar. Ne iktidar, ne muhalefet kaale almadı.

3. Hasan Özbaflı arkadaşım :

- İşte gemi size ucuz, hava kirliliği yapmayan elektrik verelim dedi. ‘İstemediğinizde gemi gider’,dedi.

Hasan’ı toplantıya almadınız.!!! Rumdan alınan pahalı elektrikle çalışan mikrofonlarda MİLLİYETCİLİK nutukları attınız.

Şimdi, TC’den kablo ile gelecekse, niye yeni santral ihalesi yapıyorsunuz??

İkisininde tamamlanma süreci aynı.

Santral neyle çalışacak?

Bunun maliyeti ne ?

Bunun için Aktiflerinizde Amortisman var mı?

Yeni santralın yönetimi bugünkü gibimi olacak??

AB standardlarına uyacak mı?

(Yücel Dolmacı)

Bir karar aldım ;

Futbol yüzünden birbirimizi kırmaya gerek yok arkadaşlar. Dün akşam maçtan sonra iki teknik direktörün açıklamalarını dinledim. Eğer ruh hastalıklatı uzmanı olsam ikisini de raporlar ambulans yollardım.

Bu nedenle bir karar aldım. Bu saatten sonra kim aşağılayıcı bir paylaşım yaparsa ( iki takım için de geçerli) ben sayfamdan silecem. Aksi halde kalp kırabilirim.

İyisi mi sanal arkadaşlığımız bitsin,ama gerçek dünyada dost kalalım.

Bu tip paylaşım yapan biri için facebook da kaybolduğumda merak etmesin onu sadece ordan sildim. Yoksa arkadaşlık baki.

Ne yahu? 3-5 tane deli yüzündwn arkadaşlarımızdan mı olacayık ?

Not.: Taraftar sayfalarında yazılanlar bu kararıma dahil değildir

(Bülent Dizdarlı)

Kimse ahmak değil… Herşey herkesin gözü önünde gerçekleşiyor.

Zor zamanlarda; kritik zamanlarda nerde durduğunuz önemlidir.

Bilerek ve isteyerek yanlışı savunmak, nasıl bir motivasyonla olur, bilmem.

Ama görüyoruz işte, savunuyorlar… “ama” bile diyemiyorlar, mesela… Tek yerden bakıp, ısrarla, inatla inandıklarını ya da inandırıldıklarını savunuyorlar; hayret…

Kendileri inanıyor, başkalarını da inandırmak için… takla üstüne takla.

At izi it izine karışınca, it kendini at zanedebiliyor. Oysa kim at, kim it, dediğim gibi, herkes her şeyi görebiliyor…

Soru basit aslında: Kimlerle aynı karedesin?

O kare senin karakterindir…

(Tecrübe paylaşımı, herhangi bir kişi ya da şahıs kastetmiyorum. resmin konuyla hiç alakası yoktur)

(Hüseyin Ekmekçi)