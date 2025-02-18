SADİST VE. PSİKOPAT :

Bir kaç gün önce Trump hakkında Arkadaşların görüşlerini sormuştum.

Trump hakkında hiç olumlu ve pozitif bir tanım gelmedi.

Son iki gündeki demeclerine bakınca, bu adamın tedaviye muhtaç , SADİST ve PSİKOPAT biri olduğu kanaatine vardım.

Gazze'de, 2.5 milyon: öldü, yaralandı, bütün şehir yıkıldı, yaşayanların gıdası yok, ilacı yok.

İsrail'in kayıplarını bilmiyoruz.

Trump ne diyor :

- İsrail,, Amerika'ya silah alarak borçludur.

GAZZE Amerikanındır.

Aynı oyun, Ukraynada oynanıyor.

Ukrayna yandı, Rusya yıprandı.

Ukrayna , Amerika'ya borçludur, Ukraynanın maddenleri Amerikanındır.

Kadim dostu, Kanada panik halinde. Kanadayı eyalet yapacak. Mallarına gümrük uyguluyor.

Grönland , Panama kanalı , Meksika ayrı bir trajedi.

Güney Kıbrıs da, kolunu Trump a kaptırdı. Sonuçda Güney Kıbrıs Amerika ya borçlu çıkacak. Aynapa, Baflamı ödeycekler düşünsünler.

BM, VE NATO yu yıktı. Ukrayna görüşmelerine Avrupa katılmaycak diyor.

Yanında da, Musk gibi bir PALYAÇO var.

Parkta arkadaşları ile oynaycak küçük oğlunu oval ofise getiriyor. Bu çocuk Trump ın dehşet dolu sözlerini dinliyor. Yorumlayamaz tabi..

Ve bütün bu yaşananlar KARŞISINDA, Amerika da Muhalefet yok, Basın yok, kamu oyu yok, o ünlü Amerikan Üniversitelerinin Akademik kadroları yok...

Sanki tarih tekerrür ediyor. Hitler'in FÜHRER olmasını bir başka yazıda anlatırım.

Ancak hocam, Alman Prof. E. Weingartner Hitler'in teknik ekibinin bir elemanıydı. Bu konuyu konuşmazdı. Bir gün sordum :

- Nasıl olduda bir onbaşıyı FÜHRER yaptınız, diye sordum.

- Sen olsan sende yapardın ,dedi.

Anlıyorum ki, Amerika da içte ciddi, mali, idari vb sorunlar var ki, Trump gibi birini CB yaptılar.

Sağdan ,soldan kaynak yaratsınlar diye.

TEHLİKE CİDDİ.

(Yücel Dolmacı)

ÇEVRE DAİRESİ

Dağlar ve ormanlar çöplüğe dönüştü,

Dere yatakları doldurulup inşaatlar yapılıyor,

Denizlere arıtılmamış lağım suları akıtılıyor,

Ormanlar kesiliyor, yakılıyor,

Sitelerden lağım boşaltan vidanjörler katı-sıvı atıkları karpaz ormanlarına boşaltıyor,

Surlar ve surlar içindeki eski evler yıkılıyor,

Her elektrik direğinin dibi ev çöpleri ile dolu.

Her taraf leş gibi kokuyor,

Her taraf viran,

Her taraf pislik,

Her taraf yıkıntı,

Her taraf rezalet...

Çevre demeye insanın dili varmıyor.

Ülkeye gelen yabancıların karşılaştığı manzara bu...

Sizin işiniz değilse,

O zaman,

Çevre Dairesi niye var?

Üstelik,

Turizm Bakanlığı altında!

(Ülker Fahri)

Bana Göre; İnsanı Öldürmek de Aynı, Hayvanı Öldürmek de Aynıdır.

Bu Yaşananlar, Cinayettir.

Yazıklar Olsun!

Demek ki Neymiş, Ahkam Kesmekle Bu İşler Olmuyor.

Eşek Sorunu 40 Sene, Bariyer Biteli 10 Sene, İçeri Alınacak Sözleri 20 Sene, Sahaya İniyoruz Geçen Sene, OYLARI VERİN Yapalım da, Hersene.

Turizm Bakanlığı ile İmzalanan Eşek Yönetim Projesi İşbirliği Protokol Gereği Hayata Geçecek Olan 1 Yıl Hazırlık, 3 Yıl Uygulama, 6 Yıl Yönetim, Toplam 10 Yıl Sürecek Çalışma Ne Oldu?

Hayatınız Yalan!

Bu Yaşananların Bir Sebebi de, Sizsiniz!

(Fırat Borak)