NÜFUS

İstatistik kurumumuz nüfusumuzu 476 bin 214 olarak açıklamış

Şimdi anladınız mı neden ilaçların yetmediğini?

Yolların yetersiz kaldığını ?

Sınıflarda çocukların tıka basa oturduğunu?

Hastanelerin yetersiz kalmasını?

Elektriğin suyun yetmemesini?

Hapishanelerin hızla dolmasını?

Çünkü her şey bu rakam üzerinden hesaplanıp planlanıp yapılıyor. Geleceğe yönelik her yatırım da bu rakam baz olarak ele alınıyor.

Tabiatıyla da tutmuyor.

Sokakta on dakika vakit geçiren, İstatistik kurumu yetkilileri de pek ala biliyor bu rakamın aslının çok gerisinde olduğunu ama işte, ne edersiniz? Siyasetin gözü kör olsun.

(Bülent Dizdarlı)

MECLİS BAŞKAN SEÇİMİ :

Dün bu konuda yazdığım espiri ilgi gördü. Bir arkadaşımızın gülmekten uykusu kaçmış...

Fakat, bu gün Meclisdeki arbede videosu gelince, şaşırdım.

Burası ne Taiwan, nede Colombia Meclisidir.

Kıbrıs haberleri ile ilgilenmem demiştim.

Bir ilgileneyim dedim.

UBP VE HÜKÜMET ORTAKLARININ 29 OYU VAR. SEÇME SAYISI 26.

İki kişi aynı kutuya çift mühür basmış, bu oylar geçerlimi değilmi kavgası. Geçerli ise Başkan seçilmiş oluyor, değilse olmuyor. Hükümet kanadından Hayır veya boş oyda var galiba.???

Sebep bu. Sonuç mahalle kavgasının ötesinde, kabadayı çocukların kavgası...na döndü.

Parti Meclisi kararlarına ve Hükümet protokol ve etik kurallarına uymayan bu kişiler kim?

BEN BUNU BİLMEK İSTERİM.

Bu kişilerin çıkıp, bu gerekçelerle ben yanlış yaptım veya kasıtlı yaptım demesi lazım.

Dürüstlük ve ahlak bunu gerektirir. Biz bunu Halkın menfaatı için yaptık demeleri gerekir.

Aksi takdirde benim kullanamaycağım SÖVGÜYE layıktırlar. Halkla alay etmekten, vicdanları yoksa , yüzleri kızarmalıdır.

Bir de bir hanım efendi'nin koşuşup su fırlatması, bütün TV kanallarında gösterildi.

Ben kendisini tanımam.

Bunu yapmakla gelecek seçimlere yatırım mı yaptı? Anlayamadım.

NOT : Tam bilgi sahibi olmayanilirim. Yanlışım olabilir.

Bir gözlemim de Tufan hoca sanki Değirmendedir. Saçları benim gibi ak pak olmuş. Kendisine " Sıhhatine dikkat et " demiştim.

Bu Meclis krizi bilmediğimiz ve beklemediğimiz bir sonuca da gidebilir.

(Yücel Dolmacı)

İŞİNİ BİLEN ADAM: Donald Trump’ın seçim kampanyasına astronomik bağışlar yapma rekortmeni Elon Musk’ın serveti seçimden sonra yüzde 28 arttı… Ve hızlı artış sürüyor hisse senetleri üzerinden… Trump kabinesinde bakan olacağı da söylenen bu adam işini biliyor her ortamda... TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye davetini kabul etmişti... Bakarsınız Türkiye'yi bir "ABD Bakanı" olarak ziyaret eder...

(Ahmet Tolgay)

Yanlış + Yanlış + Yanlış

Herkesi gerdi .

Sabır ve sinirlerle oynanıyor kimse oyuna gelmemeli

(Ertan Birinci)

Seçilmiş milletvekilleri Mecliste sorun çözemiyor, sorun kavgaya dönüşüyor ve bu soruna karşı 2 parti gençlik örgütleri Meclis dışında gece 22’de toplanıp karşılıklı açıklamalar yapıyor.

En üzücü yanı bu!

(Ahmet Özsoy)