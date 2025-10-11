







Gönyeli’nin tanınan ailelerinden Bağrıyanık ailesinin Rengin Bağrıyanık ve Celallettin Bağrıyanık çifti, oğulları Eren Bağrıyanık ve küçük torunlarıyla birlikte İskele Belediyesi Makenzi Halk Plajı'nda yorgunluk attılar















Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun başarılı habercilerinden Derya Bökeyhan, 30 yıl önce mezun olduğu LAÜ’de, mezunlar buluşmasında arkadaşı LAÜ akademisyeni Nihal Bayramoğlu ile anı ölümsüzleştirdi











Ülkemizin cimnastik alanındaki önemli isimlerinden Erbulut Cimnastik baş antrenörü Mustafa Erbulut, Mesarya Yıldızları Cimnastik Derneği antrenörü Berk Aydoğan ile yardımcı antrenörleri yaptıkları paylaşımla “1 gün değil her gün omuz omuza” diyerek birliktelik mesajı verdiler.













Ülkemizin tanınmış ailelerinden Birinci ailesi, mutlu bir birlikteliğin başlangıcı olan aile düğünü nedeniyle bir araya geldi. Birinci ailesi bu güzel günü, aile fotoğrafı ile ölümsüzleştirdi













Mesarya Belediyesi Başkanı Ahmet Latif, Akdoğan köyünde bir kahvehanede köylülerle tavla oynayarak sohbet etti











Basın camiasının sevilen siması Gazeteciler Birliği Eski Başkanı Emin Akkor, İstanbul Boğazı’nda İstanbullu dostlarıyla bir anı fotoğrafı çekti