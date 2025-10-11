Güney Kıbrıs’ta 2024’te satılan taşınmaz malların yüzde 27’sinin AB dışından yabancılar tarafından alındığı, yabancıların “Hassas devlet birimlerinin çok yakınlarında taşınmaz mal satın aldığı” bildirildi.

Güney’de yayımlanan Haravgi haberi manşetten, “Toprağımızı Haraç Mezat Yabancılara Satıyorlar… Yabancılar Hassas Devlet Birimlerinin Çok Yakınında Taşınmaz Satın Alıyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Rum Meclisi Denetleme Komitesi önceki gün Sayıştay Başkanlığı’nın 2026 bütçesini görüşmesi sırasında Başkanlık tarafından hazırlanan yabancılara taşınmaz mal satışıyla ilgili raporunu inceledi.

AKEL’li üyeler Yorgos Lukaidis ve Hristos Hristofidis, taşınmaz mal fiyatlarının yükselmesi dışında, ulusal güvenlik ve hatta ülke siyasi hayatının kontrol edilmesi meselelerinin de söz konusu olduğunu vurguladı.

Gazete, “Dört Taşınmazdan Biri Yabancıların Elinde… Stefanu: Şimdi Önlem Almazsak Çok Yakında Ülkemizin Bize Ait Olmadığını Anlayacağız” başlığıyla iç sayfasında detaylandırdığı haberinde, Komite üyelerinin, yabancılara toplu taşınmaz mal satışlarının ekonomik, sosyolojik ve diğer etkilerinden endişe belirterek incelenme talep ettiğini yazdı.

Habere göre, Sayıştay Başkanlığı raporu 2024’te toplam 15 bin 797 taşınmaz mal satışı yapıldığını, bunların 4 bin 321’inin (yüzde 27) yabancılara satıldığını gösteriyor. Raporda, Rum şirketlerin yabancılara hisse devirlerini kapsamadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceği işaret edildi.

Rapora göre, 2025’in ilk 7 ayında yabancılara taşınmaz mal satışı yüzde 26’ya ulaştı. AB dışındaki ülke vatandaşlarının taşınmaz mal alımında birinci sırayı bin 373 ile (yüzde 44,2) Baf aldı, onu bin 136 (yüzde 33,9) ile Larnaka izliyor. Mağusa ve Limasol’da oran yüzde 26’ya ulaşırken Lefkoşa’nın Rum kesiminde yüzde ise bu oran 7,7’de kaldı.

Rum tarafından 2020-2024 döneminde taşınmaz mal satın alan ve AB üyesi ülkelerden olmayan yabancıların Lübnan (yüzde 16), Çin (yüzde 16), Rusya (yüzde 14), İsrail (yüzde 10), Suriye (yüzde 6), Mısır (yüzde 5), İngiltere (yüzde 4), Ukrayna (yüzde 4) ve Kanada (yüzde 2) vatandaşı olduğu kaydedildi.