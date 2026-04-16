Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Çayhan Düzü bölgesinde dün itibarıyla sükûnetin hakim olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türk tarafı olarak hiçbir zaman gerginlikten yana olmadık, olmayacağız...Sorunlar soğukkanlılıkla, kararlılıkla, diyalog ve diplomasiyle çözülecektir." dedi.

Erhürman, Çayhan Düzü bölgesinde yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan aldığı bilgiye göre Çayhan Düzü bölgesinde dün itibarıyla sükûnetin hakim olduğunu vurguladı. Erhürman, iletişim ve diyaloğun devam ettiğini kaydetti.

Bu bilginin BM Barış Gücü tarafından da teyit edildiğini kaydeden Erhürman, “An itibarıyla güvenlik alanında yetkili tüm makamlarımızla tam bir koordinasyon içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı'nın sürece ilişkin görevlerini eksiksiz biçimde yerine getireceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır.” dedi.