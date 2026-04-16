KKTC sınırları içerisinde yer alan ve vatandaşların tarım ile hayvancılık faaliyetlerini sürdürdüğü Yiğitler köyü ve Pile köyü arasında yer alan Çayhan Düzü bölgesinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) makamlarının Rum tarafında görülen şap hastalığını gerekçe göstererek yasa dışı geçiş girişimlerinde bulunduğu tespit edildi. Güvenlik birimleri tarafından söz konusu geçişlerin engellendiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, 15 Nisan 2026 tarihinde bölgeye yönelik yeni bir yasa dışı geçiş girişimi olacağı yönünde alınan istihbarat üzerine ilgili birimler tarafından gerekli tüm tedbirler artırıldı.

BM Barış Gücü tarafından gerekli taahhütlerin verilmesinin ardından Çayhan Düzü bölgesindeki güvenlik tedbirlerinin kademeli olarak hafifletildiği, süreç boyunca herhangi bir arbede ya da askeri hareketlilik yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan güvenlik birimlerinin bölgede emniyet tedbirlerini sürdürdüğü, gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi.

Bazı açık kaynaklarda yer alan ve olayla ilişkilendirilen fotoğrafların ise söz konusu bölgeyle ilgisinin bulunmadığı, bu içeriklerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Haber kaynakları, özellikle sosyal medya ve açık platformlarda dolaşıma sokulan doğrulanmamış içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, kamuoyunun yalnızca yetkili makamlarca yapılacak açıklamaları esas almasının önemine işaret ediyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Pile’de durumun sakin olduğunu bildirdi.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Pile’de durum sakinliğini koruyor. BM Barış Gücü UNFICYP, bölgede devriye görevini yerine getiriyor ve gelişmeleri yakından izliyor.” denildi.

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne de tarafları itidalli davranmaya davet etti.

OLAY

KKTC ile GKRY sınırındaki ara bölgede görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü, hafta başında yaptığı açıklama ile KKTC güvenlik güçlerinin Gazimağusa ilçesine bağlı Çayhan Düzü'nde ara bölgeyi ihlal ettiğini öne sürmüş, KKTC Dışişleri Bakanlığı da bölgenin kendi egemenlik sınırları dahilinde olduğunu duyurmuştu.