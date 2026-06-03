Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’nin ekonomi ve maliye alanında uzun süredir kapsamlı bir hazırlık yürüttüğünü belirterek, “Biz memleketi kurtarmaya geliyoruz.” dedi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre İncirli, Kanal Sim’de Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın sunduğu Haber Toplantısı programına konuk oldu.

-“Hesap günü yaklaşıyor”

Ülkede uzun süredir devam eden yönetim anlayışını eleştiren CTP Genel Başkanı İncirli, küçük bir çıkar grubunun faydasına işleyen bir düzen yaratıldığını söyledi. Toplumun nefes alamaz hale geldiğini, eşitsizliklerin derinleştiğini ve kamusal hizmetlerin ciddi biçimde zayıfladığını kaydeden İncirli, “İnsanlar mutsuz ve güvensiz hissediyor. Bu düzen küçük bir kesimi mutlu ediyor ama toplumun geri kalanı hizmet alamıyor, gelecek göremiyor.” dedi.

CTP’nin yalnızca mevcut tabloyu eleştirmediğini, aynı zamanda kapsamlı bir dönüşüm hazırlığı yürüttüğünü ifade eden İncirli, yolsuzlukla mücadele konusunda önemli çalışmaları tamamladıklarını vurguladı. “Hesap günü yaklaşıyor. Bu hesabı verecekler.” diyen İncirli, CTP iktidarında yalnızca geriye dönük hesap sorulmayacağını, aynı zamanda yeni yolsuzlukların üretilmesini engelleyecek kurumsal bir sistem kurulacağını ifade etti. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirileceğini, kapasitenin artırılacağını ve yapısal reformların hayata geçirileceğini kaydeden İncirli, “Yolsuzlukla mücadeleyi kalıcı hale getirecek bir düzen kuracağız.” şeklinde konuştu.

-“Ülkenin potansiyelini açığa çıkaran bir modelle ilerleyeceğiz”

İncirli, ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerinde hükümetin mali disiplini tamamen kaybettiğini savunarak, ülkenin ağır bir borç yükü altında bırakıldığını söyledi. “Önce çıkıp memleketi nasıl bu kadar borca soktuklarını açıklamaları lazım.” diyen İncirli, maaşların, faizlerin ve borçların yeni borçlarla çevrilmeye çalışıldığını ifade etti.

CTP’nin ekonomi ve maliye alanında uzun süredir kapsamlı bir hazırlık yürüttüğünü vurgulayan İncirli, yalnızca parti kadrolarıyla değil, akademisyenler, uzmanlar, ekonomistler ve sektör temsilcileriyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

“Biz memleketi kurtarmaya geliyoruz.” diyen İncirli, ilk hedeflerinin kanamayı durdurmak olacağını belirterek, “Mali disiplini sağlayacağız, gelir–gider dengesini kuracağız, enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele edeceğiz. Üretimi destekleyen, teşvikleri katma değere dönüştüren ve ülkenin potansiyelini açığa çıkaran bir modelle ilerleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

-“Siyasi irademiz net, kayıt dışılığı ortadan kaldıracağız”

Sıla Usar İncirli, ekonomide güven unsurunun hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, CTP hükümetinin karar alma süreçlerini şeffaf, denetlenebilir ve veriye dayalı bir anlayışla yürüteceğini söyledi; alınacak her kararın gerekçeleriyle birlikte kamuoyuna açık şekilde ortaya konacağını vurguladı.

Vergi adaletsizliğinin ülkenin temel sorunlarından biri olduğunu da söyleyen İncirli, sosyal devlet anlayışının güçleneceği bir düzen hedeflediklerini kaydetti. “İnsanlar bugün ‘Niye vergi vereyim?’ diye soruyor. Çünkü güven yok.” ifadelerini kullanan İncirli, toplanan vergilerin topluma nasıl döndüğünün açık biçimde gösterileceğini belirtti.

Kayıt dışı ekonominin büyüklüğüne de dikkat çeken İncirli, “Kayıt altında olmayan çok ciddi bir ekonomik faaliyet var. Bununla ilgili siyasi irademiz nettir. Kayıt dışılığı ortadan kaldıracağız.” ifadelerini kullandı.

-“En doğru seçenek Haziran ayında genel seçime gidilmesiydi”

Seçim tarihi tartışmalarına da değinen İncirli, CTP’nin siyaset anlayışının merkezinde katılımcılık ve birlikte yönetim anlayışının bulunduğunu vurguladı.

“Olgun siyasette seçmen ortaktır.” diyen İncirli, yurttaşların yalnızca seçimden seçime hatırlanan bir unsur değil, karar süreçlerinin aktif paydaşı olması gerektiğini söyledi. Seçim takvimi konusundaki belirsizliği eleştiren İncirli, aralık ayında hem genel hem de yerel seçimlerin birlikte yapılmasının ciddi teknik ve demokratik sorunlar yaratabileceği uyarısında bulundu.

Erken seçime gidilmesi için çağrı yaptıklarını hatırlatan İncirli, “En doğru seçenek haziran ayında genel seçime gidilmesiydi. Aralık ayında da yerel seçimler yapılırdı. Olması gereken buydu.” şeklinde konuştu. İncirli, hükümetin ülkeyi bilinçli biçimde sıkışık bir siyasal ajandanın içine hapsettiğini iddia etti.

-“Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi nettir”

İncirli, Türkiye’de yaşanan gelişmeler ile Kıbrıs sorunu konularında da değerlendirmelerde bulunarak hukukun üstünlüğü, demokrasi ve kurumsal işleyişin önemine dikkat çekti. İncirli, Türkiye’de yaşanan demokratik sorunları yakından takip ettiklerini de söyledi.

Kıbrıs sorununa ilişkin ise çözüm perspektifini yineleyen İncirli, “Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi nettir.” dedi. Kıbrıs sorunu çözülmeden adanın gerçek potansiyelinin ortaya çıkamayacağı yönünde görüş belirten İncirli, çözümden uzaklaşıldıkça hem siyasi dengenin bozulduğunu hem de fırsatların kaybedildiğini söyledi.

-“Türkiye ile ilişkiler karşılıklı saygı, istişare ve kurumsallık temelinde yürütülecek”

Doğalgaz tartışmalarına da değinen İncirli, ülkenin doğal gaza ihtiyaç duyduğunu ancak bu tür stratejik konuların karşılıklı istişare ve güçlü siyasi iradeyle yönetilmesi gerektiğini kaydetti. “Bu kadar yaşamsal ve stratejik bir konuda kurumların birlikte hareket etmesi gerekir.” diyen İncirli, CTP iktidarında Türkiye ile ilişkilerin karşılıklı saygı, istişare ve kurumsallık temelinde yürütüleceğini ifade etti.

Programın sonunda topluma umut ve dayanışma çağrısı yapan İncirli, “Bu değişim yaşanacak. Adım adım iyileşeceğiz. Çok az kaldı.” diyerek konuşmasını tamamladı.