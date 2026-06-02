Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, 6 Haziran Cumartesi günü adaya geleceği ve 8 Haziran Pazartesi günü liderlerle ayrı ayrı görüşeceğine dair haberler dünkü Rum basınına da haber oldu.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi Holguin’in Kıbrıs ziyaretinde bir farklılık yaşanabileceğine dair temkinli bir beklentinin eşlik ettiğini yazdı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili son bir çabada bulunmaya hazır göründüğünü yazan gazete, görev süresi bu yılın aralık ayında sona erecek olan Guterres’in yeniden “derinlere dalmaya hazır olduğunu” öne sürdü.

Geriye kalan konuların ise müdahil taraflara bağlı olduğunu yazan gazete, Türkiye ve Yunanistan’da erken seçim olasılığı , Güney Kıbrıs’ta ise 2028 yılında yapılacak başkanlık seçimleri ışığında uluslararası camiada Kıbrıs konusunun çözümüne ilişkin "az olsa aciliyet duygusu" oluştuğunu belirtti.

“Diplomatik kaynaklara” dayanarak Holguin’in Atina ve Ankara’ya gitmeden önce iki tarafla da görüşmek için Kıbrıs’a geleceğini kaydeden gazete, Holguin’in temel konular ve Güven Yaratıcı Önlemlerdeki (GYÖ) ilerlemeyi değerlendireceğini belirtti.

Yeni geçiş noktalarının açılması konusunda herhangi bir gelişme beklenmediğini yazan gazete, Holguin’in 8 Haziran’da liderlerle ayrı ayrı görüşeceğini anımsatarak, üçlü bir görüşme yapılmasının da ihtimal dışında olmadığını ifade etti.

Ηaberde, Holguin’in ziyaretinin temel amacının, resmi müzakere sürecinin nasıl yeniden başlatılabileceğine dair detaylar konusunda tarafların pozisyonlarını araştırmak olduğu ifade edildi.

Gazete, hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirterek, BM’nin Kıbrıs’taki grubunun iki lider ve liderlerin çalışma arkadaşlarıyla temaslarda bulunarak, belirli konularla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Gazete, Holguin’in gelişinin, müzakerelerin yeniden başlamasına izin verebilecek çerçeveyle ilgili daha özlü bir görüşmeyi başlatmasının beklendiğini de vurguladı.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi, tarafların tümünün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in müzakere masasına ne getireceğini görmeyi beklediğine işaret etti.

Olasılıklardan birinin ilgili tarafların, akabinde kapsamlı bir çözüme yol açacak stratejik bir anlaşma perspektifine yönelik kademeli olarak üç adımı öngörecek bir yol haritası üzerinde çalışması olduğunu kaydeden gazete, ilk adımın müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin yolu açabilecek bir belgenin kaleme alınması olduğuna işaret etti.

Detaylara girmeden tarafların tümünü memnun edecek bir belgeden söz eden gazete, “başka bir diplomatik kaynağa” da atıfta bulunarak, Holguin’in bu belgenin taslağını yanında getirebileceğini veya metni kaleme almadan önce tarafların görüşlerini dinleyebileceğini belirtti.

Haberde, tarafların yeni bir barış süreciyle ilgili ortak bir başlangıç ​​noktasında mutabık kalmayı başarmaları halinde, Guterres’in muhtemelen temmuz ayında söz konusu metne son halinin verilmesi için garantör güçlerle birlikte 5+1 formatında bir konferans toplayabileceğine de işaret edildi.

Gazete, bunun barış görüşmelerinin resmen yeniden başlamasını sağlayacak ortak bir beyanat veya BM Genel Sekreterinin açıklaması şeklinde olabileceğini yazdı.

Söz konusu “kaynağa” dayanarak ikinci adımın ise bağlayıcı niteliğe sahip olacak stratejik bir anlaşma ortaya çıkması için, başlangıçtaki belgenin tüm unsurları üzerinde daha fazla çalışılması olabileceğini yazan gazete, bağlayıcı niteliğe sahip olacak stratejik anlaşmanın daha çok detay sağlayacağına ve bütünlüklü bir çözüm paketi için gerekenleri kapsayacağına işaret etti.

Gazete üçüncü adımın ise kapsamlı bir çözüme ulaşılması olduğunu yazdı.

Gazete “diplomatik kaynağa” dayanarak müzakerelerin başlaması ve muhtemelen tamamlanmasında önemli rol oynayabilecek bir diğer unsurun ise Avrupa olduğunu belirterek, Avrupa’nın barış sürecinde katalizör görevi görebileceğini belirtti.