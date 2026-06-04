Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’nin ekonomi ve maliye alanında uzun süredir kapsamlı bir hazırlık yürüttüğünü belirterek, “Biz memleketi kurtarmaya geliyoruz.” dedi.

Kanal Sim’e konuk olan İncirli, küçük bir çıkar grubunun faydasına işleyen bir düzen yaratıldığını söyledi. Toplumun nefes alamaz hale geldiğini, eşitsizliklerin derinleştiğini ve kamusal hizmetlerin ciddi biçimde zayıfladığını kaydeden İncirli, “İnsanlar mutsuz ve güvensiz hissediyor. Bu düzen küçük bir kesimi mutlu ediyor ama toplumun geri kalanı hizmet alamıyor, gelecek göremiyor.” dedi.

CTP’nin yalnızca mevcut tabloyu eleştirmediğini, aynı zamanda kapsamlı bir dönüşüm hazırlığı yürüttüğünü ifade eden İncirli, yolsuzlukla mücadele konusunda önemli çalışmaları tamamladıklarını vurguladı. “Hesap günü yaklaşıyor. Bu hesabı verecekler.” diyen İncirli, CTP iktidarında yalnızca geriye dönük hesap sorulmayacağını, aynı zamanda yeni yolsuzlukların üretilmesini engelleyecek kurumsal bir sistem kurulacağını ifade etti. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirileceğini, kapasitenin artırılacağını ve yapısal reformların hayata geçirileceğini kaydeden İncirli, “Yolsuzlukla mücadeleyi kalıcı hale getirecek bir düzen kuracağız.” şeklinde konuştu.

“Biz memleketi kurtarmaya geliyoruz.” diyen İncirli, ilk hedeflerinin kanamayı durdurmak olacağını belirterek, “Mali disiplini sağlayacağız, gelir–gider dengesini kuracağız, enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele edeceğiz. Üretimi destekleyen, teşvikleri katma değere dönüştüren ve ülkenin potansiyelini açığa çıkaran bir modelle ilerleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

İncirli, CTP iktidarında Türkiye ile ilişkilerin karşılıklı saygı, istişare ve kurumsallık temelinde yürütüleceğini ifade etti.