“FIFTA ve KKTC Futbol Tenisi Federasyon Başkanı Şevket Songur Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Koordinatörü Aydın Kayol ile Yeniboğaziçi Yakın Doğu Okul Öncesi müdürü Berna Egemen’e nezaket ziyaretinde bulunarak katkılarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Şevket Songur, Milli Takımlar Teknik Menejeri Hişam Tarazi, Oyuncular Doğukan Doğu ve Ayşe Mullacuma’nın da eşlik ettiği ziyaretlerde DAÜ Spor Koordinatörü Aydın Kayol’a salonun kullanımı için gösterdiği duyarlı davranıştan dolayı teşekkür edilerek plaket sunuldu.

Yeniboğaziçi Yakın Doğu Okul Öncesi müdürü Berna Egemen’e de ziyaretin anısına plaket verildi.