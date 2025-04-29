KKTC Maraş Masterler futbol takımı, Antalya’da düzenlenen Kıbrıs Özel Turnuvasında finale kaldı. Antalya Kamelya Collectıon Hotel’de 26-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Kıbrıs özel turnuvasına katılan Maraş master futbol takımı oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkat çekerken, turnuvada finale kalmayı başardı. Antalya Kamelya Collectıon Hotel’de gerçekleştirilen organizasyonda kafilede kafile başkanlığını Dernek başkanı Mehmet Cengiz, yaptığı kafilede teknik ekip, futbolcular, eşleri ve çocuklarında yer aldığı 50 kişiden oluşuyor.

Final Yolculuğu

Antalya Kamelya Collectıon Hotel’de 26-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Kıbrıs özel turnuvasında 8 takımın yer aldığı gruptan çıkmayı başaran Maraş masterleri futbol takımı dördüncü günde Adana Anafartalar masterleri ile oynadığı yarı final maçın normal süresi 3-3 beraberlikle biten maçı penaltı atışları sonunda kazanarak finale yükseldi.

FİNAL

Kıbrıs özel turnuvasında finale yükselen Maraş Masterleri futbol takımı final maçında Ayvalık masterleri ile karşı karşıya gelecek. Maraş masterleri futbol takımı final maçını kazanarak ülkeye şampiyon olarak dönme hedefinde.